香港政府收回60公頃「預留用地」　迪士尼樂園回應了

▲香港迪士尼樂園開幕15年，土地面積從28公頃擴建到35公頃。（香港迪士尼樂園官網）



圖文／鏡週刊

香港政府昨（23日）宣布，收回迪士尼樂園的預留用地，規劃用於興建過渡性房屋，以解決當地住房問題，香港政壇普遍樂見其成，但迪士尼樂園今（24日）回應表示「極度失望」。

香港政府與迪士尼樂園於2000年簽訂《認購權契約》，毗鄰迪士尼樂園一塊60公頃的土地，港府和迪士尼聯合經營的香港國際主題樂園有限公司擁有優先認購權，該優先認購權於今日到期。原本認購權可延長10年，但昨天香港商務和經濟發展局提早一天宣布將不會延長，強調考量到經濟現況，迪士尼樂園應專注於發展既有的度假區。

收回迪士尼樂園的預留用地，港府估計用於建造過渡性的房屋，以解決當地需求孔急的住房問題。對此，香港政壇無論是泛民主派或建制派都有人表示贊同，因為這塊原本迪士尼樂園規劃要打造另一個樂園的土地已經閒置超過10年，過去曾多次被議員批評是浪費土地資源。

對於港府的決議，迪士尼樂園回應表示極度失望，強調過去一直堅守投資迪士尼樂園度假區的承諾，也持續推動香港旅遊業發展。香港迪士尼樂園於2005年開幕，當時占地28公頃，發展15年已擴建到35公頃。今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情波及，樂園經營也受到影響，光是這半年來就兩度閉園。



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