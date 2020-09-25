泰王「戰20女」後首露面…身邊竟只剩正宮　千名示威者籲削弱王權

▲泰王與蘇堤達王后一同出席瑪希敦王子日慶祝活動。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國學運示威活動持續。泰王瑪哈瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）24日攜同蘇堤達王后（Suthida），出席在曼谷詩麗吉拉醫院（Siriraj hospital）的瑪希敦王子日慶祝活動，以紀念他的祖父瑪希敦在醫學教育的貢獻。同時，一群高舉「支持民主」牌子的抗議者正在議會外抗議，要求政府修憲與削弱王權。

綜合《每日郵報》和《德國之聲》報導，泰王在疫情正盛時拋棄了他的臣民，獨自帶著他后宮的20名「性戰士」飛往德國，享受極為奢侈的酒池肉林生活後返回泰國。這是他在返國後第一個露面的公開場合，在他身邊的只有正宮蘇堤達王后，未見被媒體譽為「泰國甄嬛」的詩妮娜貴妃（Sineenat Wongvajirapakdi）。

▲上千名泰國示威者在議會外抗議。（圖／路透）

《The Asean Post》指出，泰國議員24日推遲了對憲法改革的決定後，民怨四起。議會就修改憲法進行辯論時，共有1000名示威者在議會外聚集抗議，要求改變該國的軍事憲章和對無懈可擊的君主制進行改革。這是泰國近兩個月抗議活動的要求之一。

▲有學生甚至站在議會外的欄杆上抗議。（圖／路透）

示威者在議會外高舉「支持民主」的牌子表達訴求，還有部分人站在議會外的欄杆上。學運領袖塔特普（Tattep Ruangprapaikitseree）表示，政府推遲修憲的舉動是在試圖「爭取時間」，這表明了他們對泰國人民的不誠實，「我們不能接受。」

▲學運領袖塔特普在發表演說時表示，不能接受政府推遲修憲的決定。（圖／路透）

抗議者表示，人民希望修改憲法是為了確保前軍政府領導人巴育（Prayuth Chan-ocha）不會再繼續擔任總理，因為人民希望巴育下臺，而且憲法也賦予了泰王過多的權力。直至目前為止，泰國的示威活動已吸引了上萬人參與。

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