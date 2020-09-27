快訊／雨彈再一天！北北基「大雨夜襲」大跳溫探19°C　一周天氣出爐

記者許力方／綜合報導

中央氣象局深夜10時持續針對北北基3縣市發布「大雨特報」，受東北風影響及華南雲雨區東移，27日晚至28日（下周一）基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生機率，連日降雨，請注意坍方及落石。預報28日北台灣一整天濕濕涼涼，北部及宜蘭有陣雨並有局部大雨發生機率，中部及花東則有局部短暫陣雨，南部為多雲有局部午後雷陣雨。

氣象局預報，28日持續受東北風及華南雲雨區東移影響，北台灣整天濕涼，北部、宜蘭有局部大雨發生機率，早晚低溫約20、21度，其他地區低溫22至25度，北台灣高溫23至27度，其他地區高溫27至33度，南北溫差較大。另外，今年第13號颱風「鯨魚」，位在台灣東方約3700公里的遠洋上，對台灣沒有影響。

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氣象局指出，未來一周雨後轉秋高氣爽，29日（下周二）開始北東有漸轉乾的趨勢，雖然30日、10月1日還有一小波東北風增強，但北東僅短暫略降溫、降雨稍增，到了10月2、3日又會回暖轉乾；中部地區則是從29日起轉乾，中南部屬多雲到晴、僅午後有局部雷陣雨的天氣，中午前後甚至氣溫會來到33、34度上下，感受較悶熱。

9/28（周一）：北台灣天氣相當濕涼，清晨19至20度，白天高約22、23度，中部也稍涼，南部仍溫暖。

9/29（周二）：各地早晚稍涼，白天北東氣溫回升許多，感受舒適，中南部氣溫也略升，中午前後較熱。

9/30、10/1（周三、四）：北台灣氣溫稍降。

10/2、10/3（周五、六）：各地白天溫暖，早晚微涼，日夜溫差稍大。

降雨部分，28日東北風加上華南雲雨區，北台灣有局部大雨，留意連日降雨造成坍方、落石。29日至30日東北風影響，迎風面水氣稍增，但不特別多，北東偶雨；中南部多雲到晴、午後局部雷陣雨。10月1、2日東北風漸減弱，迎風面降雨逐步減少，中南部維持多雲到晴、午後局部雷陣雨天氣。



