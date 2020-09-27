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鯨魚颱風最快今生成將大轉彎　今晨18.9度連2天濕涼防大雨地區曝

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲熱帶低壓距離台灣相當遙遠。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

今年第13號颱風「鯨魚」最快今生成，連兩天濕涼！中央氣象局預報員王品翔表示，位於威克島西方海面的熱帶性低氣壓，這兩天都有機會發展成颱，但對台灣沒影響。而根據各國模式最新預測，熱帶低壓將大轉彎。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（27日）和周一東北風影響加上華南雲雨區東移，中部以北、東北部比較涼，北部、東北部有陣雨，並有局部大雨發生機率，中部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；今北部高溫約僅22、23度，低溫約20度。氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在新北市富貴角的18.9度。

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▼華南雲雨區水氣持續移入。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔表示，周二東北風、華南雲雨區稍減弱，氣溫回升、吹偏東風，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

王品翔指出，周三、周四有股東北風再增強，北部及東北部氣溫下降，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

王品翔說，周五、周六東北風再減弱，氣溫又回升，僅東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

▼王品翔表示，熱帶低壓這兩天都有機會成颱，對台灣沒影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，熱帶低壓在威克島西方海面，向北北西移動，時速25公里，有發展為輕度颱風的趨勢。王品翔分析，它這兩天都有機會繼續發展成颱，未來往西北方向移動，對台灣沒影響。

根據各國模式最新預測，熱帶低壓將大轉彎。若屆時成颱，將是今年第13號颱風「鯨魚」（Kujira，日本命名，指鯨魚座）。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據日本氣象廳和各國模式最新預測，熱帶低壓將大轉彎。（點圖可放大／翻攝日本氣象廳、typhoon2000）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼根據最新美國（GEFS）系集模式模擬，熱帶低壓將大轉彎。（圖／翻攝tropicaltidbits）

天氣圖。（圖／翻攝tropicaltidbits）

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