一周2波冷空氣大變溫！大雨來了跌破20°C　第13號鯨魚颱風恐生成

記者許力方／綜合報導

入秋涼颼颼，剛走了12號颱風「白海豚」（Dolphin），太平洋地區、威克島西方海面隨即又生成了一個熱帶性低氣壓，中央氣象局表示，由於熱帶低壓位處海溫較高，環境不錯，近一、兩天成颱機會不高，但未來不排除有發展成今年第13號輕度颱風「鯨魚」（日本命名，Kujira）。

氣象局預報，東北風影響加上華南雲雨區東移，入夜起水氣增加，中部以北降雨機率提高，越晚越濕涼；27日一整天北部及東北部地區都會有陣雨，並有局部大雨發生機率，而中部、東部、東南部地區及澎金馬也有局部短暫陣雨，南部則大致多雲、午後局部短暫雷陣雨。

根據氣象局觀測，馬祖晚間9時已經出現18.3度，新北市富貴角傍晚也已經跌破19.7度，新北市瑞芳雙溪、桃園市深夜也都已經出現20度左右低溫。

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至於氣溫方面，台中以北及東北部全天體感較涼，東北風迎風吹來，頗有濃濃秋意的氣氛，預測北部、東北部高溫約22至24度，中部、東部及東南部地區25至29度，南部地區高溫仍可達32度左右，較為暖熱。氣象局預估北部、東北部及東部低溫20至22度，其他地區23至25度。

氣象局表示，未來一周天氣系統變化較快，有兩波東北風影響，氣溫起伏較快。28日（下周一）東北風及華南雲雨區東移持續影響，北東天氣稍涼有陣雨，並有局部大雨發生機率，降雨範圍較大，各地雲量偏多，中部及東部、東南部地區有局部短暫陣雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局觀測，目前威克島西方海面生成一個熱帶性低氣壓，以時速20公里速度向北北西移動，有發展為輕度颱風的趨勢。

預估29日（下周二）東北風減弱，北部及東北部氣溫稍微回升；北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，但午後有局部短暫雷陣雨。30日、10月1日（下周二、三）東北風再增強，北部及東北部氣溫稍下降，天氣稍涼，迎風面的北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。