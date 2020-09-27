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「2020台南美展」頒獎典禮　黃偉哲肯定得獎者展現豐富台南文化底蘊

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▲「2020年台南美展」得獎者頒獎典禮，由台南市長黃偉哲頒贈得獎獎盃、證書及獎金予得獎者，表達高度肯定與誠摯祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2020年台南美展」得獎者頒獎典禮，由台南市長黃偉哲頒贈得獎獎盃、證書及獎金予得獎者，表達高度肯定與誠摯祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020年台南美展」得獎作品即日起於文化中心各藝廊展出，市府於27日下午2時30分，於台糖長榮酒店舉行得獎者頒獎典禮，台南市長黃偉哲、文化局長葉澤山及多位評審也親臨現場，頒贈得獎獎盃、證書及獎金予得獎者，表達高度肯定與誠摯祝賀。

「台南美展」為大台南地區一年一度重要的美術徵件活動，是地方藝術創作者展現才華的重要平台，黃偉哲市長恭喜並感謝所有得獎者，他表示，因為有各位藝術前輩與新輩的努力，展現了各自領域裡的臻品，不僅涵養了台南的文化氣質，也讓市民的精神生活得到更好的寄託。

▲「2020年台南美展」得獎者頒獎典禮，由台南市長黃偉哲頒贈得獎獎盃、證書及獎金予得獎者，表達高度肯定與誠摯祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲強調，台南美展累積38年的深厚養分，是這座城市美學的重要底蘊，感謝所有藝術家對傳統文化工藝的傳承保存、地方美學涵養的教育推廣、藝界創作新秀的培養不遺餘力，葉石濤老師所說的「這是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方」，台南當之無愧。

▲「2020年台南美展」得獎者頒獎典禮，由台南市長黃偉哲頒贈得獎獎盃、證書及獎金予得獎者，表達高度肯定與誠摯祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市政府長期推動文化藝術的發展，不間斷的透過各種藝術獎項的徵選及展覽的舉辦，扶植藝術創作能量，文化局長葉澤山也表示，今年許多縣市的美展因受到新冠肺炎疫情的影響而暫緩辦理，但台南美展在市長黃偉哲及各界大力的支持並於顧及防疫的措施之下，仍於五月份開始徵件工作，主要是因為市府認為在防疫期間，更需要透過藝術來撫慰大家的心靈，感謝今年眾多藝術家的共襄盛舉，讓藝術文化成為台南市最美的風景。

「2020台南美展」共有6大類，分別為西方媒材類、東方媒材類、書法類、攝影影像類、傳統工藝類、立體造型類，今年總收件數達319件，經評審委員以審查的最高標準選出168件入選作品；「台南獎」則依往例從6大類中的第1名中再選出3名，除了獎盃及獎狀外，另頒發100000元獎金，以茲表掦。

▲「2020年台南美展」得獎者頒獎典禮，由台南市長黃偉哲頒贈得獎獎盃、證書及獎金予得獎者，表達高度肯定與誠摯祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次作品，經6類評審委員各推1名代表參與審查，評審結果順利甄選出「台南獎」3位，得獎者分別是（1）西方媒材類－李貞潔；得獎作品「人體」（2）傳統工藝類－戴瑋志；得獎作品「歌舞送行-牽亡歌」。（3）立體造型類－王春風；得獎作品「超樂巔峰」。另三類第一名分別為（4）東方媒材類－劉心；得獎作品「鬱乎蒼蒼」。（5）書法類－陳侶男；得獎作品「下營茅港尾八景」。（6）攝影影像類－方義雄；得獎作品「台灣廟宇民俗祭典盛況」。

▲「2020年台南美展」得獎者頒獎典禮，由台南市長黃偉哲頒贈得獎獎盃、證書及獎金予得獎者，表達高度肯定與誠摯祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

3位「台南獎」得主作品共9件、傳統工藝類22件以及立體造型類作品18件，於文化中心文物陳列館一樓展出，東方媒材類21件、書法類22件於第一藝廊（文物陳列館二樓）。西方媒材類58件於第二、三藝廊（演藝廳地下一樓）、攝影影像類27件於第三藝廊（國際廳地下一樓）展出。展出日期自即日起至10月11日止，歡迎愛好藝術創作的民眾踴躍前往參觀。

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