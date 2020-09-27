黃偉哲出席水果童趣運動會與民眾同樂　歡迎來台南消費參觀國慶焰火活動

▲「振興消費來台南水果童趣運動會」親子同樂關關活動，在南紡購物中心熱鬧展開，台南市長黃偉哲特別到場，與小朋友一同參與問答活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「振興消費來台南水果童趣運動會」親子同樂關關活動，27日在南紡購物中心熱鬧展開，儘管氣溫炎熱，活動現場仍聚集不畏高溫的大小朋友，台南市長黃偉哲特別到場，化身「水果勇士」與小朋友一同參與問答活動，你問我答，場面溫馨逗趣，為活動帶來另一波高潮。



黃偉哲表示，很高興來到南紡購物中心與台南市政府合辦的水果童趣運動會，向大家介紹台南很多好吃的水果，現場小朋友都很有活力地與蕃茄姊姊和羚羊哥哥互動。他也宣布好消息，「台南月月抽好禮」迄今的發票登錄金額已經超過25億元，提醒不論是在南紡購物中心或其他地方，消費滿2百元都要上網站登錄，才能抽房子、車子與銀子等等大獎。



黃偉哲進一步說，市府未來會持續與各界合作舉辦更多好玩的親子活動，今晚在將軍漁港舉辦的將軍火音樂會與即將來到國慶焰火活動都很適合闔家參與，尤其國慶當日將會施放33分鐘，共計1萬6千8百發的主題焰火，歡迎大家共襄盛舉，消費振興遊台南，發票登錄抽大獎。





經發局表示，水果童趣運動會邀請深受大小朋友喜愛的YOYO家族—番茄姐姐和羚羊哥哥一起跟大家同樂外，並有卡哇伊兒童舞蹈表演、繽紛氣球秀、神奇魔術秀等精彩表演，及設計闖關活動，安排多樣結合水果元素的關卡，讓小朋友藉由活動認識水的寓教於樂節目；闖關活動依序六道關卡，依序為「手拍乒乓球」、「水果套圈圈」、「甩甩呼拉圈」、「活力跳跳繩」、「手指來按讚」、「蹦蹦跳格子」，每位通關者皆可以扭蛋拿好禮，扭蛋獎項豐富多元，包含南紡購物中心禮券，親子餐廳活動票券、水果文創小禮物，當日完成指定任務還可免費獲得限量棉花糖。





台南好禮月月抽活動，目前消費金額已到突破25億元，每月更抽出 Gogoro 電動機車，並祭出房子、車子、銀子等大獎，活動起跑兩個月來受到熱烈迴響；只要憑台南市店家於7月15日至12月31日消費滿200元的發票，即可到「台南振興遊購站」網站登錄，有機會獲得房子、汽車、頂級遊程等大獎，歡迎民眾踴躍到台南消費，把握機會越早登錄，抽獎機會越多。

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