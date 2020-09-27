中秋傳愛　黃偉哲與大台南區天然氣公司攜手關懷監護兒少

▲台南市長黃偉哲與大台南區天然氣公司共同攜手，帶著中秋禮盒前往台南仁愛之家育幼院探訪兒少，提前歡度中秋節。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

中秋佳節即將到來，台南市長黃偉哲與大台南區天然氣公司共同攜手，以行動關懷弱勢，27日一起帶著中秋禮盒前往台南仁愛之家育幼院探訪兒少，提前歡度中秋節。

黃偉哲市長現場除親頒感謝狀，感謝在地企業對仁愛之家孩子們的關懷，亦期勉孩子們努力學習、持續精進，在生活或工作上都能有亮眼的表現，未來也能幫助他人，將愛心延續下去。





黃偉哲市長表示，中秋節是國人團聚的重要節慶，市府施政秉持「照顧弱勢優先」的理念，主動串起愛心企業攜手探訪監護兒少，祝福兒少中秋佳節快樂，課業及健康如滿月一般圓滿。



大台南區天然氣公司副董事赫國明特別捐贈中秋禮盒及10萬元現金給台南市政府，盼與市府共同努力，關心監護兒少，現場由黃偉哲市長代表受贈，社會局長陳榮枝及台南仁愛之家主任李小青出席見證。





赫國明副董事指出，大台南區天然氣公司長期捐助台南弱勢族群，落實深耕企業社會責任，很開心有緣份與市府合辦中秋關懷活動，來到台南仁愛之家與兒少提前共度中秋佳節，令人感到十分溫馨感動。



社會局表示，目前台南市由市長及社會局長監護的兒童及少年共有104位，安置於台南仁愛之家的兒少共有29名，不論是受監護或是安置兒少，每個孩子背後都有一段令人心疼的故事。孩子們在市府安排下，都由寄養家庭或安置機構提供長期穩定照顧，今日市府與在地企業特別為兒少送上溫馨祝福，期盼拋磚引玉，邀請更多企業響應公益，讓所有兒少都可以在充滿愛的環境下被照料、成長。

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