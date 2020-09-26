台南首度籌辦國慶焰火安平夜空璀燦！　黃偉哲與逾萬民眾聚集主舞台先賭為快

▲國慶籌備委員會晚上進行800發焰火燃發測試，吸引逾萬民眾聚集安平「戀愛廣場」席地而坐，民眾搶先一睹為快，市長黃偉哲率員與民眾同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



國慶籌備委員會26日晚上進行800發焰火燃發測試，吸引逾萬民眾聚集安平「戀愛廣場」席地而坐，民眾搶先一睹為快！市長黃偉哲率市府團隊到場觀測，以進行施放角度修正，力求完美呈現焰火施放效果，他在現場發送國慶焰火在台南限定版扇子，與大小朋友合照留念，大力邀請全國民眾來台南感受最佳觀賞體驗。





台南市長黃偉哲表示，國慶焰火的試放儘管僅有短短3分鐘，但不同高度的焰火已為觀眾帶來許多驚喜，可見國慶焰火正式施放一定更是精采可期，他與大家共同期待國慶當日的主題焰火。





黃偉哲說，國慶當日除了精采的主題焰火施放，台南市府也準備明華園、十鼓擊樂團與紙風車劇團等老少咸宜，適合大小朋友的各色表演，歡迎全國民眾，利用連續假期來台南參與國家級的重要盛事，賞焰火、看表演、迺夜市、吃美食、喝全糖、泡溫泉，到台南的各個景點，體驗不同的活動。

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台南市政府表示，國慶籌備委員會於漁光島佈彈區佈彈高空焰火430顆，低空焰火370顆，共計800顆焰火，施放時間共3分鐘，以做正式燃放前的測試與準備，國慶焰火主舞台的戀愛廣場，夜間並安排街頭藝人表演，讓先睹為快的市民朋友提前感受當日的熱鬧氣氛，也更加提昇民眾觀賞正式焰火秀期待度。

黃偉哲透露，今年施放的焰火總共1萬6千發，可能跟去年差不多，但因為去年中間有穿插音樂表演，雖然說去年還延長了，大概有40分鐘，我們今年大概33分鐘，但是表演是從下午一直到晚上都有，到晚上10時，所以他覺得是精采度絕對是破表的，加上看焰火、吃美食，絕對是人生一大享受，所以歡迎來台南、歡迎來安平。

黃偉哲強調，今晚看不過癮的市民朋友，27日除了可參與「將軍火音樂節」觀看15分鐘的焰火秀，另有實力唱將與偶像明星演唱表演，歡迎前往將軍漁港一同為國慶焰火在台南暖身準備，緊接著「2020南瀛國際民俗藝術節—台灣演藝」也將於10月1日至4日中秋連假期間登場，精彩演繹傳藝、原民、藝陣及雜技等4種主題等系列活動，歡迎闔家遊台南感受歡愉的國慶氣氛，享受美食與精彩表演，帶著美好的記憶滿載而歸。





為讓民眾有最佳的觀賞焰火體驗，台南市政府規劃多個場域，包括主舞台的安平戀愛廣場，副舞台的觀夕平台、1661台灣船園區、四鯤鯓（龍崗天橋停車場）等4個場地，每個場地皆安排不同調性的表演節目，提供豐富的藝文饗宴，相關活動與交通資訊請至國慶焰火網站（https://20201010.tainan.gov.tw/） 。

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