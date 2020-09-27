「全球市長聯盟」矮化台灣　黃偉哲「絕不接受」要求即刻正名

▲國際氣候組織「市長聯盟」官方網頁將台南市等我國6個城市會員的參與名稱，標示為「中國」，台南市長黃偉哲表達強烈強抗議，要求正名。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對國際氣候組織「市長聯盟」官方網頁將台南市等我國6個城市會員的參與名稱，標示為「中國」，台南市長黃偉哲27日對「全球市長聯盟」（Compact of Mayors）總部及ICLEI表達遺憾及強烈抗議，嚴正要求該組織將我國城市恢復正名，並強調絕不接受國際社會或組織任何矮化台灣的作為。

黃偉哲表示，「全球市長聯盟」在2015年就曾經發生將台南市歸類在中國的嚴重錯誤，台南市從加入ICLEI及各國際組織以來提報任何專案或競賽，均以中華台北Chinese Taipei註冊，有權力且強烈要求，不管世界各處發布的任何文件，我們所代表的國家就是Chinese Taipei，台南市政府堅定抗議，並要求該組織應立即糾正這個錯誤的訊息。

台南市環保局表示，台南市在2009年加入ICLEI組織，並於2012年宣布低碳元年，此後積極推動跨局處氣候變遷調適及減緩作為，溫室氣體減量作為成果豐碩，同時落實地球村一員之精神，持續與世界各國分享減碳策略，並於2015年取得市長聯盟最高等級4個徽章核定的城市。

基於捍衛台灣在國際上的主體性，台南市針對聯盟將台灣城市歸為China此項作為非常不適當，且表達遺憾、不滿及抗議，並現在開始暫停參與與該聯盟之交流、會議及活動，如果無法正名，台南市政府將會拒絕參加任何該聯盟的相關會議與活動，並不排除退出市長聯盟。

市長聯盟擅自更改台灣的國名，而且改變會員資格，台南市長黃偉哲對此表示非常遺憾的，也深深不理解，。尤其現在的國際潮流裡面，台灣因為防疫工作做得好，而且又援助其他的國家，所以其他國家對於台灣的國際地位大幅提升，想不到現在世界市長聯盟卻走時代的逆流，這個我們無法理解，更難以接受，也希望說他們能夠好好的再思考。因為我們了解到說市長聯盟的輪值主席應該是紐約市的前市長彭博，他應該是非常自由派的人士，對人權以及對疫情應該有更清楚的了解，所以他覺得彭博主席跟其他相關的會員，能夠體認現在台灣的情勢以及人民的意願，把台灣的名稱改回來，他覺得這樣的話，才能符合台灣主流民意以及台灣民眾的願望，也符合現在現今的世界情勢，希望說世界市長聯盟可以懸崖勒馬。

黃偉哲說如對不更正的話，台灣六個參與城市，六都應該會做出一致的決定，去、留，或者是怎麼樣，或是抗議，相信六都彼此會有一致的作法。

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