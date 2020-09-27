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原民青年穿達悟族服領金鐘　Kolas：非所有人還有勇氣穿族服上街

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▲總統府Kolas Yotaka。（資料照／記者李毓康攝）

▲總統府Kolas Yotaka。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

第55屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎由《kakudan時光機》的Buya（陳宇）和Pagnoyod（鍾家駿）奪得，兩人分別穿著泰雅族及達悟族的族服上台領獎，然而卻有媒體聚焦Pagnoyod的「屁股蛋」，或形容「最有勇氣造型」。對此，總統府發言人Kolas Yotaka在臉書表示，早猜到會有人只注意他們的屁股，不過無需以孩子「露屁股」為理由喝采，衣服也好，語言也罷，而是讓這一切成為台灣的日常，讓這樣的認同有一條生路可以走。

Kolas在臉書表示，「我猜他們恐怕早就預期，會有人只注意他們的屁股」，這實在是一條艱難的路，並不是所有的人，尤其是大人，還有勇氣在台灣穿族服走在街上，或自在地走在市區，或就這麼悠然地走到隔壁的便利商店去買個東西。而聚焦「屁股蛋」的報導觀點，已經回答了大部分人擔心「別人會怎麼看我」的不安問題。

Kolas指出，當坐在身邊的人，都依慣例在頒獎典禮穿西式／燕尾禮服、打領結，但到底是什麼動力，足以對抗他人異樣（或同情或冷淡或無法理解）的眼光，決定穿上屬於自己的「禮服」上台？

Kolas寫道，Pangoyod在後台受訪時說：「我非常的高興可以跟Buya一樣樣穿上自己的族服，在這之前根本不敢想…」，而Buya就說：「不行，我們要有自信，我們可以，我們是台灣寶島上的一份子，原住民。」

Kolas認為，無需以孩子「露屁股」為理由喝采，要為他們點出大人的偽善而給予掌聲。衣服也好，語言也罷，文字也行，台灣可以越來越進步，而且以此感到驕傲，讓這一切成為台灣的日常，「這樣的場面其他國家沒有，只有台灣才有」，要讓這樣的認同有一條生路可以走，「多元的台灣認同，是我們繼續挺進的路線，它就是天然的台灣日常」。

▼Buya（陳宇，圖左）、Pagnoyod（鍾家駿）奪下第55屆電視金鐘獎兒童少年節目主持人獎。（圖／攝影中心攝）

▲第55屆電視金鐘獎兒童少年節目主持人獎由Buya（陳宇，圖左）、Pagnoyod（鍾家駿）。（圖／攝影中心攝）

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