原民青年穿族服領金鐘　賴品妤：尊重多元拒絕歧視

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對演員Pagnoyod（鍾家駿）昨日穿著達悟族族服上台領取金鐘獎兒童少年節目主持人獎，遭部分人士以「裸露屁股蛋」等言詞描述，民進黨立委賴品妤27日不僅強調，「尊重文化、拒絕歧視」，並感嘆，台灣雖強調多元文化，卻時常仍被文化歧視給倒打一耙。

賴品妤指出，廣播金鐘獎的評審委員上個月才在入圍名單公布記者會上，針對「原生探索」節目，向台下原住民發出「吼吼吼」的聲音，並講出「欸，你們是不是應該這樣叫啊」，沒想到類似的情形也發生在昨日的電視金鐘獎頒獎典禮上。

賴品妤批評，許多評論在Buya(陳宇）和Pagnoyod(鍾家駿）以《kakudan時光機》榮獲金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」後，竟以「裸露屁股蛋」、「有勇氣敢穿這套衣服」等歧視性用詞來描述獲獎者。這兩件事放在一起看，可看出，當從無形的到有形的文化財展現在眾人面前時，這個社會還是時常因為缺乏理解、甚至是發言者為了吸引眾人目光，就隨意使用這些歧視、不尊重彼此之間的文化差異的文字及言語。

賴品妤指出，特別是這次事件又將對文化差異的不理解，以及這個社會容易對於他人身體大驚小怪揉合在一起，而出現許多荒謬言論，當看到一個人只聯想到身體跟性，失禮的是誰？

賴品妤強調，台灣雖然一直強調自身的多元文化、匯集南島、東亞、西洋文化等特質，但到頭來各界努力推動多年的差異尊重、鼓勵多元發展等政策，還是三不五時被「吼吼吼」、「丁字褲不尊重活動」等文化歧視給倒打一耙。事實上，各種倡議早已行之有年，2020年也不是是什麼多元政策元年，以尊重和開放的態度取代歧視和偏見，這才是最重要的事情。

賴品妤文末以Hashtag強調，「尊重文化、拒絕歧視」。