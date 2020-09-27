記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日舉行「武漢肺炎防疫紀錄片首映暨防疫獎章授獎典禮」，由蔡英文總統親自頒發「防疫獎章」予全國44組防疫有功的個人及團體，共計1萬5964人獲獎。指揮官陳時中致詞時，盛讚台灣人「氣質很好」，相信可以藉此打敗病毒，他也感謝總統與院長的領導，才能讓團隊的專業能力得以發揮。

▲44組民間英雄獲頒防疫獎章，陳時中讚台灣能打敗病毒是「氣質好」。（圖／記者張一中攝）

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指揮中心頒獎典禮以「民主防疫，感謝有你」為題，假圓山大飯店舉行，感謝隱身在群眾之中的防疫英雄，受獎代表以民間防疫國家隊為主，包括全國採檢量、疑似病人通報量最多的林口長庚醫院，生產防疫酒精供應國內所需的臺灣菸酒公司、配送防疫物資的中華郵政、建置口罩實名制免排隊購買機制的關貿公司。

▲蔡英文、蘇貞昌與陳時中出席「武漢肺炎防疫紀錄片首映暨防疫獎章授獎」 。（圖／記者張一中攝）

國立台灣大學副校長張上淳等提出醫療專業建議與調度分區醫療資源的傳染病防治醫療網區指揮官、協助政府販售實名制口罩的藥師與藥劑生、協助電話關懷與親送關懷包及藥物給居家檢疫者的志工、關懷居家檢疫和隔離者身心健康的衛福部疫情關懷中心護理專業志工、在桃園機場與松山機場載送無數返國旅客的「防疫車隊」計程車等，均在受獎名單上。

在典禮開始前，指揮中心也同時播映行政院製作的「武漢肺炎防疫紀錄片」，影片中除傳達台灣人民優質素養與抗議決心外，也展現台灣人民的生命與韌性。

陳時中上台致詞時表示，自己原本有準備講稿，但看了影片後發現「一切盡在不言中」。防疫事跟看不見的敵人打仗，科學證據有限，只能盡力去對抗疫情，持續以謙卑、戒慎恐懼態度因應可能變化。他也提到，目前疫苗雖然是一個問題，但他對專家團隊有信心，加上台灣人氣質很好，相信大家共同努力，一定可以打敗病毒。

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