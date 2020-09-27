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留負評小心坐牢！美男遊泰國「拒付開瓶費」轟不友善　渡假村提告

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▲▼泰國象島（閣創島）海景渡假村。（圖／翻攝自TripAdvisor）

▲美國一名遊客無理取鬧，泰國象島（閣創島）海景渡假村提告。（圖／翻攝自TripAdvisor）

文／中央社曼谷26日綜合外電報導

泰國當局今天表示，一名外派當地的美國男子在旅遊平台發表對泰國一家度假飯店的負評，遭業者告上法院。當局表示，這名美國男子一旦被判有罪，恐將在泰國吃上最長兩年牢飯。

泰國2019冠狀病毒疾病（COVID-19)確診病例數較少，國內旅遊因而並未完全停擺，當地人和外僑仍會前往幾乎唱空城計的度假勝地遊玩，包括以沙灘和碧綠色海水聞名的閣創島（Koh Chang）。

美國男子巴恩斯（Wesley Barnes）卻在造訪閣創島上的海景渡假村（Sea View Resort）後，因為在網路上撰寫負面評論而惹上麻煩。

閣創島上的警方告訴法新社：「海景度假村業者提告，指控被告在Tripadvisor網站撰寫對這家飯店不公平的評論。」

警方表示，巴恩斯因不願支付酒類開瓶費而與飯店工作人員發生爭執，被控「破壞飯店名譽」。

外派在泰國工作的巴恩斯遭到移民警察逮捕，送到閣創島，遭短暫拘留後，交保獲釋。

根據巴恩斯7月在 Tripadvisor 撰寫的評論，他碰到「不友善的工作人員」，一副不希望任何人光顧的樣子。

海景度假村表示，由於巴恩斯過去幾週在不同網站撰寫多篇評論，才會採取法律行動。

其中至少一篇6月張貼在 Tripadvisor網站，批評這家飯店是「現代奴隸」。由於違反網站的原則，這篇評論一週後遭Tripadvisor移除。

海景度假村說：「當我們了解他在可預見的未來恐怕會週復一週撰寫負面評論時，我們決定對他提告以圖嚇阻。」海景度假村表示，旅館人員在提告前曾試圖聯繫巴恩斯。

泰國的反誹謗法長期以來遭到人權團體和倡議新聞自由的團體檢驗，這些團體指出，泰國有力人士以此作為扼殺言論自由的武器。一旦誹謗罪名確定，最高可判處2年徒刑連同20萬泰銖罰金。

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