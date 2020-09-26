　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普「老白男」鐵票超穩！狂打軍警牌…要恢復秩序　捍衛保守立場

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓26日專電

儘管民調多顯示落後，但美國總統川普的全美支持率始終在4成上下，死忠選民是他穩穩入袋的鐵票，川普也樂於迎合傳統保守派立場，提出強硬政見，希望催出更多投票熱情。

民主、共和黨總統候選人名單出線後，各項民調都顯示民主黨候選人拜登（Joe Biden）支持率高於川普，部分民調領先幅度還超過2位數。若本次美國大選民調未如4年前預測崩盤，白宮幾乎已是拜登的囊中物。

但細看民調，不論是過去幾個月的總統大選民調，或拉長點看過去3年多川普施政滿意度，可以發現川普的支持度始終在3成5至4成5間擺盪，這意味著川普擁有高達4成的鐵桿支持者。

換句話說，不論美國疫情多嚴峻、經濟衰退多糟糕，仍有約4成美國選民可能會在11月3日投給川普。這讓川普連任的可能性未如民調反映的低。

儘管鐵票不動如山，但川普仍需更多的「沉默多數」挺身而出，才能確保不會被踢出白宮。

川普支持者一向以身為美國人為傲，捍衛傳統價值，重視社會秩序。為了迎合支持者，川普以「法律與秩序」（Law and Order）為選戰主軸，激化白人保守選民對「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動帶來的街頭混亂與社會失序的不滿。

▲▼紐約警察。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普大打軍警牌獲得警察工會力挺。（圖／達志影像／美聯社）

川普還大打軍警牌，屢屢公開肯定軍警對社會安定的貢獻，反對抗議民眾訴求的限縮警察權限、削減軍警預算，這不僅贏得渴望見到社會恢復秩序、不樂見警民衝突的民眾支持，也罕見地獲得全國警察協會（NAPO）與全美最大警察機構的紐約市警察工會（PBA）力挺。

為拉攏保守派選民，川普9月初特別在白宮召開記者會，宣布最高法院大法官可能提名人選20人名單。

美國總統擁有最高法院大法官提名權，現今9名大法官中，保守派人數以5人過半占多數。在大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）日前因病過世後，川普有機會在選前再提名一位新任大法官，讓已經擁有過半優勢的保守派再添戰力，這也讓未來最高法院做出符合保守派選民期望判決的可能性也自然大增。

川普此舉鞏固保守派與福音基督教派選民意味濃厚，期盼提振支持者的投票熱情。

相較於川普鎖定「老白男」，拜登希望囊括所有反川普選民支持，包括年輕、有色與女性選民，及其他看川普不順眼的老白男。

▲▼民主黨副總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨副總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

拜登的副手賀錦麗（Kamala Harris）55歲、亞非裔的移民第二代背景，加上在職場贏得成就的現代女性形象，讓她成為民主黨副總統候選人的絕佳人選，目的是希望吸引主張年輕化、性別平權與支持移民的選民支持。

賀錦麗的出線確實為民主黨選情注入一劑強心針。路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，高達6成的民眾認為提名賀錦麗是美國的「重要里程碑」，約46%受訪者支持拜登、賀錦麗組合，川普與副手彭斯只有38%。

拜登陣營雖然持續領先川普，但近來民調顯示雙方差距縮小。這可能是因為美國民眾對疫情影響已逐漸無感，焦點轉移至疫情後的經濟復甦。儘管對川普不滿，但不少民眾仍對川普的經濟政策較具信心。

另一個因素則是逐漸脫軌的黑人平權運動帶來的社會動盪。面臨後疫情景氣緊縮時代的美國民眾渴望見到社會秩序穩定，面對街頭不斷上演的對峙與混亂，警察公權力遭挑戰，人身安全出現隱憂，選民期望力主「法律與秩序」的川普能將美國帶回治安良好的時光。

►梅根爆「想選2024年總統」！川普酸：我不是她粉絲…祝哈利好運
►川普拒承諾和平移交權力　五角大廈強調「不會干預大選爭議」
►「川皇猛退群」鐵粉挺到底　突爆新冠栽了…新民調曝逆襲玄機！

►►更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►地表最划算，省油80%，Her狂銷熱賣組

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／軍公教110年度調薪？　人事總處宣布結果
和正妹女友上床…小鐘崩潰「聲音太大」嚇到分手
清大博士台積電面試前輕生亡　生前薪資曝光
快訊／新北27歲女陳屍防火巷　身體扭曲變形
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸網友稱「共機15分鐘就能抵台」　林俊憲：為何飛70年還沒到？

快訊／財政壓力沉重　行政院核定：軍公教明年不調薪

台中2021年總預算1428億教科文經費佔4成　舉債近99億8年來最低

川普「老白男」鐵票超穩！狂打軍警牌…要恢復秩序　捍衛保守立場

陸諷幻想視訊出席APEC　蘇貞昌：蔡英文會各方努力爭取國際空間

立委踢爆有人住帝寶領紓困補助　蘇貞昌：嚴查追回

賴士葆批朱澤民「不配當主計長」　混淆視聽偷編52.8億給蘇貞昌

創部66年首次有總統來！蔡英文視導空軍後勤部隊回響熱烈

年輕人喊「願上戰場」　陳揮文嗆爆：你會什麼？你當過兵嗎？

台灣黑熊成中國熊貓的苦力？台北車站地下連通道廣告看板惹議

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

陸網友稱「共機15分鐘就能抵台」　林俊憲：為何飛70年還沒到？

快訊／財政壓力沉重　行政院核定：軍公教明年不調薪

台中2021年總預算1428億教科文經費佔4成　舉債近99億8年來最低

川普「老白男」鐵票超穩！狂打軍警牌…要恢復秩序　捍衛保守立場

陸諷幻想視訊出席APEC　蘇貞昌：蔡英文會各方努力爭取國際空間

立委踢爆有人住帝寶領紓困補助　蘇貞昌：嚴查追回

賴士葆批朱澤民「不配當主計長」　混淆視聽偷編52.8億給蘇貞昌

創部66年首次有總統來！蔡英文視導空軍後勤部隊回響熱烈

年輕人喊「願上戰場」　陳揮文嗆爆：你會什麼？你當過兵嗎？

台灣黑熊成中國熊貓的苦力？台北車站地下連通道廣告看板惹議

TDR慘變殭屍投資人灌爆金管會臉書　證交所澄清回應了

解放軍「紅藍對抗」演習　紅軍「滿血復活」還是敗給假想敵

新台幣收盤貶值0.1分　收在29.276元

獨／農委會性醜聞！水保官工程驗收前...肉體花酒宴打通關

巨袋鼠嗅出39枚地雷+28枚未爆彈　獲頒動物勇氣獎

10月中部人搭貓纜只要50元！不只樟樹步道...貓空4條步道健行必去

浪浪等門該養嗎？　7毛媽糾結1個月獲3聖筊「媽祖說好」

美EP-3E距福建僅88.5km！創美軍「最近」偵察紀錄　再測共軍底線

不想一輩子務農！16歲少年「拒接家業」一刀砍死農民爸

美偵察機及反潛機現身南海　距廣東沿海最近僅47.81海里

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

未除役隨時被徵召？　後備指揮部回應了

賴品妤呆萌片曝　網笑：ㄎㄧㄤ掉了

禮讓召委挨轟　王婉諭千字回應

快訊／人事總處：行政院核定不調整110年度軍公教員工待遇

王婉諭：如果人生能重來　我會選擇328不要出門

憋不住！捷運橘線車廂驚見有人拉屎

呂秋遠曝親娘心酸史：黃士修有沒有人性

年輕人喊「願上戰場」　陳揮文嗆爆

日媒稱台灣大使！謝長廷刪照回應

四叉貓現身罷捷遊行　上戰車喊「罷免黃捷」

范世平：台美建交非假議題　只是台灣「婉拒」

吳怡玎爆陳吉仲花千萬宣傳美豬

陳柏惟嗆「嫉妒侯友宜當首長」　朱立倫幕僚：大腦是很好用的東西

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

更多熱門

相關新聞

安倍：是我說服川普抗中！

安倍：是我說服川普抗中！

日本前首相安倍晉三接受專訪時透露，2016年11月當時與尚未就任美國總統的川普首度會談時，就跟對方說明中國軍事崛起對日美同盟帶來的危機，川普後來的表現代表他的說明奏效。

賀錦麗式操作？傳拜登將推第一位女財長　

賀錦麗式操作？傳拜登將推第一位女財長　

首位愛滋病痊癒患者爆癌症復發

首位愛滋病痊癒患者爆癌症復發

梅根爆想選2024年總統　川普狠酸

梅根爆想選2024年總統　川普狠酸

3500家美企控告川普政府　不當課徵中國關稅

3500家美企控告川普政府　不當課徵中國關稅

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普民主黨拜登賀錦麗北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

小鬼如願「得金鐘主持人獎了」！黃爸爸親自頒獎

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

Bella遭控消費高以翔　網爆高家人取關

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面