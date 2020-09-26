首位愛滋痊癒患者癌症復發　「柏林病人」正接受臨終關懷

▲布朗（左）熱心公益，參加許多照護癌症患者相關的活動。（圖／翻攝自facebook／Timothy Ray Brown）

實習記者湯子暘／綜合報導

布朗（Timothy Ray Brown）是世界上第一位從愛滋病中痊癒的人，也以「柏林病人」（Berlin Patient）的稱號為人所知，但日前接受採訪時公開表示，他12年前得的白血病癌症復發，正在美國加州接受臨終關懷。

布朗先後患有愛滋與白血病，於2007年接受骨髓移植治療，透過有天然抗性的基因突變供體來治療免疫系統，當時他的愛滋病在術後完全絕跡，但白血症卻沒有好轉。

他又於隔年接受第二次骨髓移植，這次似乎對白血病有所見效。隨後接受反覆幾次的篩檢，都沒有發現愛滋病的的跡向，但卻在今年突然被檢測出已經進入癌症末期。

雖然布朗的確從愛滋病當中痊癒，但這種「骨髓移植」的治療方法卻並非良方。首先是捐助者本來就不多，而且移植手術的風險非常大，必須使用化學療法與放射線，破壞患者有患病的免疫系統。，

▲布朗也積極呼籲，為了防堵美國新冠疫情，民眾需要遵守政府的隔離政策。（圖／翻攝自facebook／Timothy Ray Brown）



加州大學的愛滋病專家狄克斯表示，「布朗證明了愛滋病是可以被治癒的，但那並非是他讓我感到厲害的地方。不論我們檢查他的腸子，還是淋巴結，每一次他都能以優雅的態度面對。」

科學家近年來一直在測試基因療法，以及其他無須行移植手術的方法。研究人員在今年7月的一場AIDS會議中表示，透過一名巴西患者的臨床實驗，可能已經找到一種強力的藥物組合，可以清除潛伏於屜內的愛滋。

現年54歲布朗在痊癒愛滋後持續在公益上奮鬥，為愛滋病患者發聲，近幾個月更投身於新冠肺炎的防疫工作，「我仍然為自己2007年的痊癒感到高興，這打開了前所未有的大門，激發科學家更加努力地尋找治療方法。」。合夥人霍夫根（Tim Hoeffgen）形容，布朗就像是「希望的大使」。