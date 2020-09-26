開著「移動軍火庫」　白人至上主義者埋伏葡萄園打游擊戰

▲警方從男子的車輛中搜出大量的槍支。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國加州一名白人民族主義份子25日與警方展開槍戰，被當場擊斃，隨後警方在他的車內搜出多種武器，包括4把突擊步槍，1支狩獵步槍，1把散彈槍與2把手槍，還有數百發子彈。

州警長辦公室表示，當時警方在墓地附近發現斯特勞布（Christopher Michael Straub）後，試圖當場逮捕他。他即下車躲藏到一旁的葡萄園裡埋伏，並開數槍擊中了其中一名警員萊恩霍夫（Richard“ Ted” Lehnhoff）。所幸萊恩霍夫被送往當地醫院後，除了大腿上的槍傷之外，身體狀況並無大礙。

▲斯特勞布為「白人至上主義」的堅定支持者。（圖／路透）



槍擊警員萊恩霍夫後，斯特勞布在葡萄園中與警方展開游擊戰，雙方不時交火。警方準備一段時間後，在他的車輛附近埋伏等候，果然成功攔截到想要開車逃離現場的斯特勞布，隨即與他又展開最後一次槍戰，最終擊斃了38歲的斯特勞布。

當局隨後在斯特勞布的車輛中，發現大量的步槍、手槍等武器，也前往他的住所搜查，果不其然也發現非法製造武器的零件。警長辦公室指出，「斯特勞布是一名被通緝的重刑犯，而重刑犯擁有任何武器都是非法的。」

據《CNN》報導，斯特勞布是一名「白人至上主義」的幫派成員，有「重大犯罪歷史」，曾出入加州監獄間高達28次。當地執法部門已經派遣專人，調查整起槍擊事件的細節。