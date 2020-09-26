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美偵察機及反潛機現身南海　距廣東沿海最近僅47.81海里

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▲▼美偵察機及反潛機現身南海。（圖／翻攝自推特）

▲美偵察機及反潛機現身南海。（圖／翻攝自推特，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）週六（26日）公布，美軍當日派出EP-3E電子偵察機和P8A反潛機在南海巡航，其中EP-3E偵察機最近距離中國廣東沿海時，僅有47.81海裡。消息指，這是美國軍機對中國抵近偵察距離最近的記錄。

9月9日，中國國務委員兼外長王毅在出席第十屆東亞峰會外長會時表示，僅上半年，美國就派出近3000架次軍機、60余艘次軍艦，包括多批次轟炸機和雙航母編隊，「不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，甚至在與其毫不相干的爭議海域橫衝直撞，肆意推高地區沖突風險，正在成為南海軍事化的最大推手。」

▲▼美偵察機及反潛機現身南海。（圖／翻攝自推特）

此外，對於美軍近期在中國周邊活動頻繁、軍機在沿海高頻度抵近偵察等情況，中國國防部新聞发言人吳謙大校在8月27日的國防部例行記者會上回應稱，「美方加大對華挑釁施壓力度，對此我們的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。」

他強調，美方一些政客在大選前為了一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關系，甚至妄圖制造意外事件和軍事沖突，這種行徑置雙方一線官兵生命安危於不顧，置兩國人民根本利益於不顧，置世界人民和平訴求於不顧，是極不得人心的；中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、发展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。

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