美EP-3E距福建僅88.5km！創美軍「最近」偵察紀錄　再測共軍底線

▲美軍EP-3E偵察機逼近福建海岸。（圖／翻攝自Twitter／SCSPI）

記者張方瑀／綜合報導

北京大學的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）平台發布最新航跡圖顯示，美軍26日派出EP-3E及P-8A偵察機至南海上空巡視；其中EP-3E距離中國福建丶廣東交界海岸僅47.81浬（約88.5公里），創下美國軍機在中國沿海偵查的「最近」紀錄。

SCSPI在推特發布軌跡圖指出，美軍偵察機EP-3E在26日上午9時50分左右，飛至南海進行巡視，一度距離中國福建丶廣東交界海岸僅47.81浬（約88.5公里），創下美國軍機在中國沿海偵查的「最近」紀錄。另外一架P-8A則在9時54分左右於台灣南方海域進行偵查。

近日中國大陸解放軍機不斷在台海中線附近侵擾台灣，而全球軍情動態推特「飛機守望」（Aircraft Spots）25日才指出，美軍2架B-1B轟炸機稍早已自關島安德森空軍基地起飛，朝著台灣的方向飛來。這幾次的美軍飛行恐怕也是在測試解放軍底線。

USN EP-3E and P-8A are patrolling over the #SouthChinaSea. Of which, the EP-3E is as nearest as 47.81NM of Guang Dong coast of China. Sep,26. pic.twitter.com/2VnWozLtfI — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) September 26, 2020

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