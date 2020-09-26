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宏匯廣場正式開幕！引進Sony音樂場館、VR主題樂園　打造年輕人新據點

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新北市新莊AU捷運商城BOT案─宏匯廣場正式開幕（圖／新北市政府經濟發展局提供）

▲新北市新莊Au捷運商城BOT案─宏匯廣場，今（26日）盛大舉辦開幕剪綵典禮。新北市長侯友宜（前左6）、宏匯集團董事長許崑泰（前左7）親自到場剪綵祝賀。（圖／新北市政府經濟發展局提供，以下同）

地方中心／新北報導

由新北市政府與宏匯集團簽約開發的「新北市新莊Au捷運商城BOT案」宏匯廣場，今（26日）正式開幕，新北市長侯友宜親自到場祝賀，並體驗全台唯一的Zepp表演場館設備。Au捷運商城鄰近機場捷運A4站，具有「黃金潛力」，開發後可帶動「黃金價值」商機，未來將以藝文展演、流行音樂、運動健身、影城及兒童主題樂園、特色美食等娛樂設施，打造年輕族群能舒適方便消費的新據點，在新莊體驗難以忘懷的黃金級驚奇與感動。

侯友宜表示，宏匯廣場自今年7月底試營運，正逢新北推出振興168活動，不僅成為近期民眾購物朝聖首選商場，亮眼業績也讓機場捷運A4新莊副都心站的運量翻倍。在市府協助下，宏匯集團也認養中港大排願景公園，未來將不定時舉辦市集、街頭藝人等活動，活絡商場周邊整體環境。

新北市新莊AU捷運商城BOT案─宏匯廣場正式開幕（圖／新北市政府經濟發展局提供）

▲新北市長侯友宜致詞提到，宏匯廣場正式開幕，將為新莊副都心的商業與產業活動注入活水。

侯友宜提到，感謝宏匯集團董事長許崑泰不畏新冠肺炎疫情影響，如期將宏匯廣場開幕，除了創造超過3,500個就業機會，其中有73%以上都是新北市民，也為新莊副都心的商業與產業活動注入活水，更補足新莊區不夠的生活機能與美食服務，與市府攜手共同打造新北安居樂業的環境。

經發局表示，宏匯集團投資逾46億元的宏匯廣場，是以停車場多目標方式結合民間資金與經營創意，除了提供充足停車空間，也引進產業辦公室、購物商場等設施，是新莊、三重、蘆洲、五股、泰山5區180萬人口中唯一百貨商場，擁有地下7層，共2,500個汽車加機車停車席，以及地上14層共3.1萬坪的商場、娛樂、影城及創新商辦空間。全館引進76個餐飲食品、12廳影城、日本VR Zone主題遊樂園、Sony Zepp展演場館等超過300個品牌，有效提升公有土地附加價值及利用效益。

新北市近期在捷運沿線廊帶推動都市更新與土地開發，馬不停蹄推動廣達397公頃的新莊、泰山塭仔圳旗艦計畫，翻轉新北市的城鄉風貌，打造新北市成為接軌國際的城市。除了都市環境品質的提升，新北在生活娛樂上也要朝向國際化邁進，宏匯集團引進日本Sony Music海外第一座量身訂做，可容納2,200位觀眾的表演場館「Zepp New Taipei」，全館由Sony高規格設計規劃，絕對防噪抗震，跳三天三夜也不怕，試營運期間已有滅火器、美秀樂團等表演團體演出，紛紛稱讚音響設備的震撼，是未來國內外表演團體表演場地的首要選擇。

新北市新莊AU捷運商城BOT案─宏匯廣場正式開幕（圖／新北市政府經濟發展局提供）

▲侯友宜（左4）在宏匯廣場體驗「Zepp New Taipei」場館聲光音效，與表演舞團合影。

此外，全台獨家引進日本VR娛樂設施「VR Zone New Taipei」，提供12項黃金級遊戲體驗虛實交錯的快感，商場內不僅有國際級娛樂設施，還有新莊第一座室內直排輪練習場、挑高10米的室內攀岩場等運動空間，加上米其林美食、精品百貨等多項元素，滿足了各年齡層族群的需求，未來在地就能消費、生活，也達到當初招商希望藉由娛樂及音樂演唱設施等帶給在地民眾驚喜與感動的目的。

經發局補充，在開幕期間，宏匯廣場祭出多項優惠回饋市民，更提供睦鄰6里里民包括中原里、福興里、中隆里、興珍里、楓樹里、昌平里，館內包含伴手禮、飲食等12個專櫃優惠。另外，位於中央路的新北宏匯公共停車場提供月租服務，有興趣的民眾可至宏匯官方網站（https://www.honhui.com.tw/Events/eventDetail?id=43）申請。歡迎民眾多搭乘捷運或從幸福站及菜寮站發車之接駁車至商場，體驗宏匯廣場不一樣的商場娛樂新體驗。

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