影／2天37架共機逼近台灣！ 侯友宜：台灣絕不允許共機侵擾挑釁

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜24日至市議會進行施政報告並備詢，針對美國次卿訪台展開前期經濟對話，大陸解放軍卻頻派軍機跨過擾台，侯日前稱兩岸不應互相挑釁，民進黨對此言窮追不捨，認為台灣並無挑釁對岸。對此，侯友宜表示，台灣絕對不允許共機擾台的挑釁。





▲新北市議會第3屆第4次定期會─侯友宜施政報告 。（圖／記者張一中攝）

共軍近日6度擾台，更在2天內派出37架共機。對此，民進黨新北市議員何博文質詢，問及「共擊擾台算不算挑釁？」要求侯友宜在市議會當場警告大陸國家主席習近平。

對此，侯友宜表示，「台灣不允許共機繞台的挑釁」這句話就是很清楚、明瞭的表態，他永遠捍衛中華民國主權，他對任何來挑釁中華民國主權都持反對態度。侯友宜強調，他從年輕時就在中華民國主權，過去40年都在槍林彈雨中度過。

市議員鍾宏仁也追問兩岸「互相挑釁」的定義，侯友宜則說，台灣不容許任何挑釁，他是受國家栽培長大的，對於捍衛國家主權，他一定會應盡的責任。鍾提問，美國官員來台是否歡迎，侯友宜說，任何友邦國家來台都歡迎，只有在對等、尊嚴、善意的交往都歡迎。

鍾宏仁表示，假設大陸官員訪台，或大陸媒體採訪侯友宜是否接受？侯友宜說，這不是他的權限，必須問陸委會是否核准，面對議員窮追猛打，侯友宜回應「你不要一直問我中央權責的問題」。鍾宏仁接著說，侯是國民黨未來的候選人，擁有最大期待值，這個問題是回避不了的。

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