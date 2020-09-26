2020國慶晚會在基隆　10月9日港西四碼頭璀璨登場

▲2020國慶晚會在基隆，10月9日港西四碼頭自信璀璨登場。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2020年國慶晚會首度移師基隆舉行，基隆市長林右昌26日與慶籌會主委立法院長游錫堃、僑委會委員長童振源共同主持「民主台灣 自信前行」國慶晚會記者會，邀請大家前來欣賞台灣頭海港文化的多元精彩呈現，也見證基隆這6年來的蛻變與進步。林右昌表示，讓全世界的海外僑胞都看到基隆的蛻變與進步。

林右昌受訪指出，今年國慶晚會是基隆第一次主辦，市府非常振奮，希望讓全世界的海外僑胞都看到基隆的蛻變與進步，以及台灣的民主跟自信，今年的主題非常切合台灣的處境，相信當天很多僑胞僑生來到基隆，將會感受到這個城市在短短6年內脫胎換骨，就像在變魔術一樣，也如同台灣在COVID-19疫情期間獲得世界的肯定，能見度大幅提升，同樣基隆的再生與改造也會讓大家看到，相信也會得到大家的肯定。

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▲今年國慶晚會的主題是「民主台灣 自信前行」。

僑委會主委童振源表示，光輝十月是海外僑胞引頸期盼回到台灣的日子，今年在慶籌會的安排之下，選定台灣頭舉辦慶祝晚會，基隆這幾年來已改變成為現代化的城市，當天的晚會一定精彩可期，僑委會也推荐僑胞到基隆的和平島及海科館等地走走，同時品嚐基隆的美食、體會基隆的人情味。

立法院院長游錫堃則表示，今年國慶晚會的主題是「民主台灣 自信前行」，包括美國副總統彭斯都盛讚台灣的民主是世界的典範，台灣是華人生活圈第一個民主國家，在香港「反送中」運動跟港版國安法之後，更加突顯台灣民主的可貴。

▲「2020民主台灣 自信前行」國慶晚會是首次移師基隆舉辦，不僅為十月國慶系列活動打頭陣。

今日記者會參與貴賓雲集，包括慶籌會秘書長內政部政次陳宗彥、總統府國策顧問張金華、國策顧問童永、基隆港務分公司總經理高傳凱、崇右影藝科技大學董事長林金水、立法委員蔡適應及基隆市多位在地議員蒞臨現場，「2020民主台灣 自信前行」國慶晚會是首次移師基隆舉辦，不僅為十月國慶系列活動打頭陣，同時海港風情也展現基隆身為台灣頭的驕傲。

晚會表演安排充滿濃厚基隆海港色彩，「金鐘黑馬」蔡昌憲將飆唱同樣也是基隆人出身的葉俊麟大師成名曲，多首台語金曲如「思慕的人」及「舊情綿綿」等將重新編曲，以搖滾曲風並搭配獨特嗓音，為歌曲注入新力量。

國慶晚會暖場表演邀請基隆在地深耕長達53年的崇右影藝科技大學規劃，並集結三校學生共同演出，開場表演則特別邀請到國際級演奏團體優人神鼓及基隆之光張正傑攜手合作帶來震撼的跨界展演，每個演出環節都緊扣基隆，展現獨有的在地文化與風情；同時晚會集結多組時下年輕藝人卡司玖壹壹、鼓鼓、陳零九、邱鋒澤等，熱力開唱，完美呈現多元族群融合，也將基隆最好的一面在晚會中展現出來，今年的基隆國慶晚會絕對不負眾望，尚青登場！

國慶晚會10月9日在基隆港西四碼頭舉行，晚會當日為免費索票並憑票入場，9月26日上午10時起在基隆市各區公所免費索票，每人限索2張，數量有限，送完為止。精彩表演將於魅力基隆、基隆市文化局臉書與電視頻道三立新聞台、MTV和三立新聞網、VIDOL、YOUTUBE等平台進行轉播，請大家千萬不要錯過。

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