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大量戰車在廈門市區移動！　陳玉珍吐台商感受：很緊張

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▲▼解放軍。（圖／CFP）

▲廈門台商看見大規模的戰車在市區移動。（圖／CFP，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

解放軍近來大動作軍演，還狂派軍機飛越海峽中線，造成台海情勢緊張。對此，國民黨立委陳玉珍今（25）日透露，廈門的台商朋友告訴她，路上有大規模的戰車在移動，跟台灣的民眾相比，多數台商朋友的感受更為緊張。

據《中評社》報導，陳玉珍受訪時表示，她最近跟很多廈門台商朋友聯絡，「他們在廈門感覺緊張氣氛比在台灣還高」，甚至一度在市區看到大規模的戰車在移動，台灣的朋友雖然覺得兩岸很緊張，卻認為不至於會開戰，但在廈門的台商朋友是真的感到很緊張，「這是近來兩岸政府累積的惡意螺旋升高所致」。

▲國民黨立委陳玉珍聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

陳玉珍呼籲，政府應該趕快開放陸配、陸生回台，讓兩岸多點交流，因為兩岸彼此都有人在對方境內，「感覺上比較安全」。她話鋒一轉，目前她較擔心的是「我們的空軍隨時在備戰，但大陸有1,600架戰機，我們只有400架，大陸這樣頻繁騷擾，我們的空軍在跑道待命」，長久下來會「彈性疲乏」，若擦槍走火則會造成不幸。

近一段時間以來，解放軍不斷秀肌肉，以軍事力量恐嚇、威脅，兩岸關係持續升溫，台海戰爭一觸即發。不少專家在網路上發表自己的看法，蘇紫雲則認為「台灣的軍備、數量肯定輸給大陸，但真的打起來，卻未必會輸」，關鍵在於台灣海峽，因為要把重裝備送上岸是解放軍的最大弱點。

不過，淡江大學戰略研究所副教授黃介正則認為，北京現在對台動武並不是最佳選項，畢竟「中國大陸2021年有『建黨一百年』、2020年有『中共20大』」，都是國家大事，所以風險太高、變數也太多，「害大於利」。

▲中國解放軍陸軍152毫米榴彈炮實彈射擊。（圖／CFP）

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