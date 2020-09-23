花7萬拍婚紗照！夫嘆結婚14年「0翻閱」...妻怨：當初不如折現給我

▲許多人都會拍婚紗照留念，但有網友分享自己婚後14年翻了0次，直呼浪費錢。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

婚禮是一生一次的人生大事，不少人會拍攝婚紗照保留美好回憶，不過日前就有網友分享自己當年撒幣7萬拍攝的婚紗照，婚後14年來0翻閱，蒙上一層超厚灰塵，貼文一出釣出許多網友回覆，更有人表示「我的（婚紗照）已經在回收廠了」。

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許多人會在婚禮前夕會拍攝婚紗照做為美好紀念，但就有民眾表示自己的婚紗照婚後「連翻都沒翻過」，甚至引來妻子抱怨「當初還不如折給我」。一名張姓網友在臉書社團《爆廢公社》貼文，稱自己14年前結婚時花費近7萬元拍攝婚紗照，但完全沒有拿出來看過，如今相本還積了超厚灰塵，就連老婆都說「花這筆錢浪費了，當時怎麼不折現給我」，他也認同「覺得浪費了，根本沒在看」。

▲網友在臉書社團分享自己花7萬拍婚紗根本沒翻過，還積了超厚灰塵。（翻攝自《爆廢公社》）

貼文一出，許多網友感同身受留言：「真的耶～我結婚4年，連紙袋都還沒拆開來過，還好只花3萬」「8萬多…放在儲藏室裡」「花了5萬每天看，都結婚快26年，身材走樣，看是越看越傷心，還是收起來好了」「花了6萬多，10年了也就翻過一次」，更有網友表示「我的己在回收場了」。

不過，貼文也意外釣出網友洋蔥回應，「我爸在我1歲時過世，已經27年～我媽放了27年耶！！！！所以其實它還是有它的意義存在吧…我媽搬家都會帶著它，捨不到丟…」「你年紀還不夠大，真的…我母親前幾年重病才從鬼門關前回來，陪伴她康復後順便將家裡重新裝潢前，整理出父母親的婚紗照，我看見母親的表情，她內心一定覺得很有紀念意義」。



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