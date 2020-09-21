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微軟砸75億美元買ZeniMax！Xbox拿下《上古卷軸》《異塵餘生》

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▲▼微軟砸75億元買ZeniMax！拿下《上古卷軸》《異塵餘生》。（圖／翻攝xbox官網）

▲微軟砸75億元買ZeniMax。（圖／翻攝xbox官網）

記者鄒鎮宇／綜合報導

微軟（Microsoft）21日表示，將計畫以75億美元（約2173億元新台幣）收購ZeniMax媒體集團及其旗下遊戲開發兼發行商Bethesda Softworks，此次收購預計在2021年下半年完成。

ZeniMax Media旗下開發分布包括包括Bethesda Softworks、Bethesda Game Studios、id Software、ZeniMax Online Studios、Arkane、MachineGames、Tango Gameworks、Alpha Dog和Roundhouse Studios等，將使微軟工作室（Microsoft Studios）數量從15個增至23個，並將Bethesda的標誌性遊戲添加到Xbox Game Pass中。

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據悉，ZeniMax旗下的Bethesda Game Studios曾推出《上古卷軸》、《異塵餘生》等；另外，id Software則有《德軍總部》、《雷神之鎚》等多款知名遊戲。

微軟預計11月推出新一代Xbox遊戲主機，若成功收購ZeniMax媒體集團後，預計可為Xbox的遊戲帶來新作品。

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