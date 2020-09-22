微軟不會放棄將 Xbox 遊戲導入 iPhone　試圖努力與蘋果達成共識

▲微軟仍在努力嘗試將 Xbox 雲端遊戲導入 Apple 的系統。（圖／取自Apple Insider）



記者謝仁傑／綜合報導

去年 8 月微軟因蘋果對雲端遊戲系統的限制性規定，結束了在 iOS 上的「xCloud」測試計劃，當時微軟表示仍會尋找將 Xbox Game Cloud 引入 App Store 的方法。微軟 Xbox 執行長斯賓塞（Phil Spencer）周一接受《CNBC》採訪時，重申會致力於將雲端服務引入 iOS 設備的承諾。

xCloud 是微軟最高訂閱級別「Game Pass Ultimate」的一部分，Game Pass Ultimate 能讓用戶將游戲透過串流傳輸到行動設備如手機或平板電腦上。

微軟上週推出了只能在安卓設備上使用的 xCloud 服務，因為蘋果阻止直接在其操作系統上從網路串流播放的遊戲，這使微軟和像是 Nvidia 和 Google 等提供串流服務的公司感到沮喪，即便蘋果在本月放寬了一些規則，允許從網路上發布單個遊戲，但仍不會提供完整地服務。微軟表示，這些新規定會讓 Apple 用戶的遊戲體驗很差。

由於受蘋果 App Store 規則影響，微軟在遊戲串流服務與 iPhone 和 iPad 的配合上一直未能達成共識，斯賓塞接受採訪時表示，微軟正在就如何改善這種情況進行討論。「我們正致力於將 xCloud 引入所有行動設備，包括蘋果的大型系統，我們會繼續進行對話，相信能夠解決一些問題。」

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