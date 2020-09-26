陸海關：從俄羅斯、巴西的進口水產品中檢出新冠肺炎病

▲大陸海關已多次在進口水產品中驗到新冠病毒反應。（圖／記者任以芳攝，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸海關總署26日通報，從俄羅斯就口的水產品外包裝及產品樣本中檢出新冠病毒陽性。由於日前才傳出有2名青島的碼頭裝卸工人確診，且他們搬運過的進口冷凍海鮮中被檢出新冠肺炎病毒陽性，大陸官方對進口水產品的檢驗力度明顯增強。

海關總署指出，山東省委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小通報，從進口俄羅斯水產品外包裝和產品樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告2020年第103號的規定，全國海關自即日起暫停接受捕撈船VLADIMIR STARZHINSKY LLC ROLIZ和運輸船CRYSTAL AFRICA2艘漁船進口申報4週，期滿後自動恢復。

還有一批從巴西進口的冷凍海鮮也出現問題，海關總署25日通告，從巴西進口的1批凍帶魚內包裝樣本被檢出新冠病毒核酸陽性，根據海關總署公告2020年第103號的規定，全國海關自2020年9月26日起暫停接受巴西MONTEIRO INDUSTRIAL DE PESCADOS LTDA水產品生產企業產品進口申報1周，期滿後自動恢復。

由於青島日前有2名碼頭裝卸工人確診，且他們搬運過的進口冷凍海鮮中被檢出新冠肺炎陽性，大陸官方對進口水產品的檢驗力度明顯增大，與2名青島工人關聯的冷鏈產品及環境樣本1440份之中，有51份被檢出新冠病毒陽性。