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美國「新冠確診」超過700萬人　20.3萬人病死！全球最高

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▲▼美國,佛羅里達,新冠肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

▲美國確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已超過700萬例。（圖／路透）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已超過700萬例。

美國確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已達到700萬5746例，高居全球之冠，緊隨在後的是印度的580萬例，以及巴西的470萬例。

約翰霍普金斯大學統計，美國因染疫致死達20萬3240人，也是全球最高。

 

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