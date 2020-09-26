台東8超跑「高速飆過多良大彎道」！網目擊怒轟：把南迴當成賽車場

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

一名網友在臉書社團PO文表示，22日當天駕車行經南迴公路多良段，不料卻遇上7、8部跑車從身旁呼嘯而過，速度飛快，由於前方就是大彎道，倘若發生事故後果不堪設想；原PO痛批，「超跑駕駛把南迴當成賽車場，毫不考慮用路人安全！」影片曝光後也引起警方關注，表示已針對易超速路段加強測速稽查，全力取締違規。

▲網友行經南迴多良段時，目擊7、8部跑車呼嘯而過，痛批簡直是把南迴當成賽車場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

網友在臉書PO出影片，22日當天上午行經南迴多良段，正好巧遇火車緩緩南行，如此山海美景令人心情愉悅，不料當他將車臨停路旁固定車內物件時，卻突然聽到車輛奔馳而過的呼嘯聲，轉頭一看，赫見7、8部色彩繽紛的超跑高速駛過，氣得原PO痛批，「超跑竟將南迴當成賽車場，毫不考慮用路人安全，前方就是多良大彎道，如果出狀況後果會很慘！」

在影片曝光後立即引起網友熱議，當地警方也表示，台9線多良所等沿路各所已針對易超速路段加強測速稽查，並結合「路口大執法」專案勤務，全力取締超速違規，如駕駛人有飆車涉「公共危險」行為，員警立即蒐證、移送法辦。

大武分局長曾有慶呼籲，台9線南迴公路是山路區段，轉彎多、弧度大，且鄰近多良車站等觀光景點，遊客眾多，籲請駕駛人減速慢行、注意行人，遵守交通規則。

▼警方現已針對易超速路段加強測速稽查，全力取締超速違規。（圖／記者楊漢聲翻攝）