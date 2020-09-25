拒高薪職缺被男友酸「不上進」　網看理由罵爆「挺女方」

▲男方認為，女友待在舒適圈，很不上進，卻被網友罵爆。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

兩性交往時，另一半是否有上進心雖然很重要，但也需要考慮到「人各有志」對於上進心有不同的定義。在臉書匿名專頁「靠北女友」上，就有一位男友發文抱怨女友拒絕高薪職缺，認為她不是很上進。但是網友看了女方的理由之後才發現，男方的想法根本自以為是。

男方發文抱怨指出，女友真的很不上進，只想待在安逸的舒適圈，隔壁部門有位文職員工離職，打算招募新人，所以想推薦女友到公司上班，結果女友很不願意，「說什麼在現在的公司過得很快樂，氣氛很好」。

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▲女方拒絕換工作的理由是，在公司過得很快樂，氣氛很好，網友普遍認同這個理由。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）



男方痛罵，有什麼好快樂了，領著那微薄的薪水，月薪也才38K而已，年終稍微多一點平均都有12萬，年收入也不過60萬而已，「比我剛碩畢時工作的年收還少」，想辦法幫她找機會，還不願意，真的是不識好人心。

網友留言表示，「人家38K夠自己生活 你住海邊？」、「上班快樂，是用再多的錢買不到的啦」、「工作快樂最重要，你是不管太多了啊！有病要看醫生」、「遇到雞巴的同事，不友善的工作環境，錢除非多到爆炸，不然很快就畢業了」、「跟男同事處的好好的為什麼要去你公司給你監視，又不是白癡」。

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