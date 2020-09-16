準時下班被酸「過太爽」！上班族曝3種應對…網勸不要忍：軟土深掘

▲事情做完準時下班也被酸。（示意圖／pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

辦公室文化也是一門學問，有可能一句無心的話或舉動，就得罪同事甚至上司，往後在公司就沒好日子過。一名網友表示，無論在哪間公司，都會遇到少數酸葡萄心態的同事，明明事情做完「準時下班」是理所當然的事，但總是會招來閒言閒語。

原PO在PTT表示，不管是在哪個公司、哪個部門，都有可能遇到不友善的同事，特別喜歡干涉其他人的言行，甚至言語中也充滿諷刺意味，他就曾遇過很愛酸「準時下班過很爽」的同事，自己有在時間內把份內工作完成，也很少會出錯，主管交辦事項也有效率地做完，時間到了就應該下班，卻有同事抓緊這點不停酸他，「下次被這樣酸，我該怎麼回嗆比較好？」

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▲上班好同事，下班不認識。（示意圖／pakutaso）



網友指出，遇到這種狀況有3種應對方式，第一個就是坦率承認，「我就準時，順便比個讚」、「就回他對啊就好了啊」、「笑笑說我效率高就好了」、「笑笑回他說我上班比較認真啊」、「只要微笑就好了」。

第二種則是勇敢回嗆，「嗆他廢物做得慢才需要整天加班裝忙啊」、「廢物才常態性加班，這麼好回」、「真的不要有所謂的笑笑就過去，軟土深掘不變的道理」、「是因為你廢，不是我爽」、「辦事效率高讓你眼紅嗎？」

第三種則是比較平和的回應，表面上稱讚對方，但其實也是酸味十足，「能力越強責任越大，要加班是你厲害」、「就回他辛苦你了，加油啦」、「我不會不爽耶，很高興被稱讚工作效率佳，就鼓勵對方提升工作能力吧」、「回他加班費領很多齁，真羨慕。」