碩畢同學是南科工程師！年薪160萬「日平均加班5hrs↑」他嚇呆

▲工程師加班已經是常態。與本文當事人無關。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

工程師這份工作是出了名的爆肝，加班到三更半夜已是常態。就有一位網友在PTT的Gossiping板上表示，他同學在南科工作，每天早上8點上班，下班後繼續加班，4年資歷目前年新160萬上下。但聽到同學的加班時數，原PO忍不住問卦「工程師這工時很正常嗎？」認為就算年薪破百，這麼恐怖的工時也不見得快樂。

這位網友文中表示，他有一個碩士畢業的同學在南科工作，固定周休二日，每天早上8點上班，晚上至少10點才回家，偶爾加班到12點都是正常現象，「最誇張的聽過有人加班到凌晨4點，隔天一樣8點去上班。」原PO透露，同學今年工作第4年、年薪160萬左右。

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但高薪高工時的待遇，讓發文網友也不禁想問「請問這是正常的嗎？這麼恐怖的工作，就算年薪破百也不見得快樂，有沒有八卦啊？」

▲工程師雖然領高薪，但職業傷害也不小。（示意圖／Pakutaso）

貼文一出，就有人超有感，「我除了第一天報到7點下班，之後都9點半以後，普通晚11-12點，晚一點凌晨2-3點下班，六日要主管主動下令加班才敢報加班……不然都算自己來補進度」、「輪班星人QQ，也救救我好ㄇ。」

還有網友曝光更慘的工作，「我朋友在劇組月休兩三天，30k還不到，工時贏了」、「年薪160？快遞9點到半夜2點，月薪35K」、「設計業正常工時早8晚1，常常再加班到3點，偶爾到早上，平均『每周』扣掉用餐時間的真正工時破百，每天上班，視情況可月休1日，但第3個月才放了第一次假。最後，月薪25K，親身經歷。」、

其他人則紛紛留言熱論，「看是不是常態，不然周休還算能待」、「自殺也是這樣啊」、「什麼！居然還可以回家一下嗎」、「有錢沒命花」、「會問正不正常，就是不正常」、「一般公司……上下班時間也差不多，但是薪水可能是你的一半而已」、「這是賣命錢了……年薪百萬真的不是輕鬆的工作。」