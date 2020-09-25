蔡英文催票！　邀全民一起票選「台灣豬標章」

▲蔡英文邀請國人一起投票，選出台灣豬識別標章。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

面對美國萊克多巴胺豬隻開放進口，為讓消費者辨別台灣豬產地，農委會舉辦「台灣豬識別標章」比賽，邀請國人投票選出最具代表性的台灣豬識別，總統蔡英文25日也在臉書宣傳，呼籲大家快去投票。

「台灣豬識別標章」，邀請國人共同設計，最後收到2352件作品，評選出18件入圍作品，即日起至9月28日開放投票，還有機會獲市價500元台灣畜產品。

蔡英文表示，對優質的台灣豬有信心不怕競爭，現在台灣豬除了準備重返國際市場，更要在國內落實標示，讓消費者可以一眼識別、安心購買。歡迎大家在下週一28日傍晚前，一起上網票選台灣豬識別標章。

針對萊豬進口爭議，立法院會25日院會處理有關進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令，原本僅需交付相關委員會備查，但朝野黨團提案將行政命令改交付經濟、衛環委員會等5個委員會聯席審查，經過現場無異議通過。

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