租霸橫行高雄！廢棄物堆6m高「撐破窗」　11廠房受害清理費用曝光

▲高雄橋頭地院。（圖／翻攝Google Map）

記者莊智勝／高雄報導

高雄一名租屋惡霸郭哲瑋組織集團，透過人頭向屋主承租廠房，隨後再惡意傾倒廢棄物，隨後擺爛失聯，大發數百萬元黑心財，但留下的廢棄物多為有毒性、危險性之汙染物。檢警調查，光是高雄地區就有11廠房受害，清理費用高達數百萬元至千萬元不等，房東欲哭無淚。全案經偵結後，高雄橋頭地院依廢棄物清理法判處郭男有期徒刑10年，寫下台灣司法史上因亂丟垃圾被判刑其最重紀錄。

判決書指出，郭哲瑋明知廢棄物清除須向主管機關申請許可文件後才能接受委託清除，但郭男看中其中有利可圖，與黃鉦凱分別找人頭承租廠房，其中郭哲瑋與呂英宗、楊塏頡、林冠賢、許家源、蔡銘修、呂俊明、唐偉智等人組織集團，自106年起以人頭向房東以每月萬餘元租金承租下空置廠房，隨後再接洽廢棄物貨源，並連繫司機駕駛車輛載運廢棄物進廠房內堆置囤放。

警方調查，106年8月間，呂英宗與郭哲瑋分別出資6萬元、1萬元，並由許家源、唐偉智具名以每月7萬元租金承租下位於燕巢區湖內巷的一處倉庫，並由唐偉智、呂俊明負責看管、並未司機開門，看管人每日可獲得2000元薪資；隨後楊塏頡以每車次2.5萬元至3萬元不等之清除費用向廠商報價，達成合致後再行前往廠商看料，確認廢棄物種類、重量等細節後，由郭偉哲聯繫司機將廢棄物載運至倉庫，再由唐偉智、呂俊明開門引導，將廢物傾倒在地後，在操作機具往內堆置。收取清除廢棄物費用後，再由郭哲瑋分配給個人應得報酬。

在郭哲瑋的引領下，廠房內空間短短數月即遭廢棄物堆滿，部分倉庫甚至還因內部存放廢棄物過多，導致數公尺高的鐵皮天花板變形、窗戶也遭到「撐破」毀損，隨後郭哲瑋見再也堆放不下後，旋即蒸發失聯；房東聯繫不上租客察覺有異，前往廠房查看才知道遇上「惡霸租客」。

橋頭地檢署接獲民眾報案後進行清查，大高雄地區共有11處廠房受害，其中燕巢湖內倉庫遭堆放廢鐵桶168桶、貝克桶1桶、不織布下腳料、廢塑膠粒料、廢電纜、廢塑膠混合物、廢塑膠膜捲、廢布料等，堆置高度達6公尺，估計重量約3470噸，粗估清除費用高達1270萬4110元。

此外仁武區、大社區、鳥松區、大樹區、磚仔磘、大寮區、林園區等地都有廠房受害，評估清潔費用自數百萬元至千萬元不等，不少房東看到廠房遭堆滿廢棄物後當場驚呆。檢警在接獲報案後立即展開追查，並將郭哲瑋等25人逮捕到案。

其中黃鉦凱共犯下8案，到案後對於犯行坦承不諱，並表示願意協助清理廠房，因此獲判有期徒刑6年6月，並沒收不法所得；而郭哲瑋則犯下3案，因犯後仍否認犯行，還一度與同夥串供，因此遭橋頭地院重判有期徒刑10年，寫下台灣司法史紀錄。