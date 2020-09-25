前一天才來買蛋黃酥！女駕駛開車撞爛月餅店　店員嚇傻大哭

▲女駕駛開車撞爛月餅店，店員嚇壞大哭。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

中秋佳節將近，許多月餅店生意愈來愈好。不過，高雄一家連鎖月餅店近日碰上離奇車禍，店面突然遭到小客車「0剎車衝撞」，導致店面全毀，當時正在上班的店員也被嚇到大哭，所幸沒有造成嚴重傷亡。

根據《東森新聞》報導，這起事件發生在24日晚間，當時紅色轎車因為不明原因，朝著月餅店衝過來，完全沒有剎車，直接撞上店面，導致店門口的玻璃全毀，預備好要出的貨也散落一地。

▼女駕駛0剎車撞爛月餅店。（圖／翻攝《東森新聞》）



當時正在店內上班的店員目睹狀況，嚇得當場大哭，所幸被碎玻璃噴濺後沒有大礙，只有輕微刮傷。對於這起事件，餅店的老闆娘也感到十分怪異，不曉得開車的女駕駛是恍神還是怎樣，「直接就衝到我們店裡來。」

根據目擊店員的說法，當時開車的女子一手拿著手機，但不曉得是肇事後急著報警還是邊開車邊玩手機。據了解，肇事的女子是年約60歲的保險業務，前一天才到店裡買蛋黃酥，24日載著女兒，疑似又要來買蛋黃酥，當作禮物送人，沒想到直接將車開進店裡。

▼月餅店被撞得一片狼藉。（圖／翻攝《東森新聞》）



業者初步估計，被撞壞的蛋黃酥、月餅初估20萬元，店家的玻璃櫥窗、玻璃門嚴重損毀，至少也要花20萬才能維修，再加上沒辦法營業的時間，損失總計高達上百萬元。

員工無奈揭露，中秋節算是糕餅業的最大節日，目前單子已經排得很滿，貨都快要出不完了，現在又遇到這種事情，禮盒被撞爛，只能再加班趕工。

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