川普搞外交…政策淪習近平操弄工具！CNN曝「雙面中國」威權關鍵

▲中國國家主席習近平(左)與美國總統川普(右)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國有線電視新聞網(CNN)認為,美國總統川普上任以來時常與反對黨爆發口水戰,且身陷彈劾、醜聞調查風波,但若把川普拿來和中國國家主席習近平比較,習近平才是一位威權主義者,在對外的國際場合展現和平,但對內要求絕對忠誠,甚至利用川普的美國優先外交政策,藉此維護中國在國際組織的主導地位。

習近平22日在聯合國大會上發表談話,鼓吹各國攜手促進和平發展、公平正義、民主自由等共同價值觀,在讚揚中方應對新冠疫情得宜之際,期許北京政府以形塑全球和平、促進全球發展、捍衛國際秩序的角色繼續努力,而川普則把大多數的時間拿來攻擊中國,點名北京必須一肩扛起擴散「瘟疫」至其他國家的責任。兩者態度與言論形象有著明顯對比。

只不過,習近平近年來試圖利用川普「美國優先」外交政策,維護中國在聯合國等國際組織的主導地位。以自由貿易來舉例,無論是在聯合國或是達沃斯世界經濟論壇,外企進入中國市場的困難度仍相當高。

此外,在習近平的帶領之下,北京政府現正擴大軍事力量,在南海、台灣海峽、印中邊境等地區採取具侵略性的行動,且在中國境內「絕對忠誠」(absolute loyalty)儼然已成為重要指標,他似乎在向菁英階層傳達一個訊息,也就是「不是服從命令,那就要承擔後果」(either fall in line or face the consequences)。

更令人關注的是,習近平在國際社會及中國境內的角色有著明顯差異,顯現2人行事風格及政治體系都有所不同。儘管川普上任以來時常與反對黨爆發口水戰,身陷彈劾、醜聞調查風波,但他手中握有的權力遠遠不及習近平,且從制度上來看,川普也不能把反對他的人打入監獄,而中國卻能把批評中國共產黨的房地產大亨任志強判處18年有期徒刑。

文章提及,中國威權主義正在抬頭,儘管掌權多年的習近平在國際社會表現如常,但這種「假象」如今可能開始消失。

►凍結瞬間!美駐聯大使「會議狂噴中國」 中方代表一開口爆吼:夠了沒

►吳嘉隆/美國會保護台灣?小國外交是成為兵家必爭之地

►金包銀花枝油條澎湖直送,吃到最鮮甜海味