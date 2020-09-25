川普被告上法院！捲走姪女數千萬美元　她嗆：爭家產就像演宮鬥劇

▲川普被姪女瑪麗以個人身分控告詐欺。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普的姪女瑪麗（Mary L. Trump）於24日向法院提起訴訟，控告川普與川普的姐姐瑪麗安娜巴瑞（Maryanne Trump Barry）強迫她簽署和解協議，騙走原本該屬於她的值數千萬美元的遺產。瑪麗直言，對川普家族來說，詐欺不僅是家族企業，更是他們的一種生活方式。

據CNN報導，川普的姪女瑪麗24日向紐約法院控告川普、瑪麗安娜巴瑞以及一名退休的聯邦法官，在瑪麗父親小弗雷德川普（Frederick Crist Trump, Jr.）過世之後共謀奪取遺產，使得當時才10多歲的她失去了老川普建立的房地產帝國中數千萬美元的遺產。

瑪麗表示，老川普患有老年癡呆症，兒子唐納德川普（Donald）、羅伯特（Robert）和女兒瑪麗安娜（Maryanne）開始相互競爭，「那種宮廷陰謀讓人想起HBO的電視劇《繼承》（Succession），他們後來聯合起來，以損害他人利益的方式促進自己的利益。」

據報導，訴訟中的指控大多出自瑪麗日前撰寫的家族史回憶錄《永不滿足》。她在書中爆料，羅伯特生前聲稱，是因為她父親死於酗酒所以才無法繼承部分遺產。川普總統更試圖偷偷更改老川普遺囑，讓其他兄弟姐妹失去對家族財富的控制，從而「竊取」巨額財產。

CNN指出，目前川普總統以個人身份被起訴，總統的律師、瑪麗安娜巴瑞以及羅伯特的遺產代理人都沒有回覆記者提出的置評請求。

