四叉貓來了！恢復「鋼鐵韓粉」身分　上戰車喊「罷免黃捷」



▲罷捷二階啟動，四叉貓也到場 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

參加超過60場韓國瑜造勢活動的網紅「四叉貓」劉宇，首度出現在罷免黃捷的場合，罷捷團體鳳山清「捷」隊於25日舉辦二階啟動的誓師大會，四叉貓提前半小時到場，坐在第一排搖滾區，甚至也上了戰車，拿起麥克風喊話，很久沒當「鋼鐵韓粉」的他也笑說非常興奮。

▲四叉貓接受不少挺韓直播主的訪問 。（圖／記者吳世龍攝）

罷捷總部鳳山清捷隊25日舉辦誓師大會，宣布罷免黃捷正式邁入第二階段，網紅「四叉貓」劉宇也親自現身，他坐在舞台前第一排，看似非常興奮，受訪時表示，本來就要回高雄，是罷捷團體有在臉書邀請因此一定要到場，他說：「很開心，第一次有人邀請我上前導車」，至於想喊些什麼，他說「喊罷免黃捷成功，讓他追隨韓國瑜去台北選市議員，可不可以我不知道啦！我還沒想到，他們喊什麼我跟著」，四叉貓笑說，很久沒有當鋼鐵韓粉身份，非常開心及興奮。

▲四叉貓上戰車喊話。（圖／記者吳世龍攝）

最後四叉貓也跟上車子準備遊行，他還拿起麥克風喊著：「簽過的人還要回來簽，第一和第二階段格式不一樣，大家要回來簽喔，大家加油，罷免黃捷，鳳山清捷」，不過因為車上擠滿直播主，最後出發前四叉貓只能默默下車，但他也說，第一次有人邀請他上戰車，很興奮，雖然沒有全程參與有些可惜，以後有罷捷活動邀請他他都會來，不邀請也會來，他也笑說今天不數人數了，喊喊話就很開心了，對於罷捷進度，他認為二階有機會達標，但第三階要先看看狀況，現在評估還太早。

▲▼罷捷二階啟動，四叉貓也到場 。（圖／記者吳世龍攝）