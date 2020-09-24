最關心罷捷的男人…二階啟動現身？四叉貓：全程幫喊罷免黃捷

▲「四叉貓」劉宇 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

參加超過60場韓國瑜造勢活動的網紅「四叉貓」劉宇，即將出現在罷免黃捷的場合嗎？罷捷團體鳳山清「捷」隊將於25日舉辦二階啟動的誓師大會，沒想到四叉貓就在罷捷團體的粉絲團留言，並且表示只要邀請他，一定會去，並且全程幫忙喊罷免黃捷，對此，清捷隊發言人徐尚賢表示，只要他來一定歡迎，並且讓他上戰車。

▲鳳山清「捷」隊發言人徐尚賢 。（圖／記者洪靖宜攝）

鳳山清「捷」隊發言人徐尚賢還原經過，他表示當時是有網友在四叉貓的臉書留言，表示25日有罷捷遊行，問他要不要下來高雄，而四叉貓則回應要看他們有無正式領表。因此，罷捷粉絲團就特地截圖並發文，表示一定會領表，既然是「鋼鐵韓粉」，還會讓他上戰車。

沒想到四叉貓就在底下回應：「好啊，你邀請我上車我一定會去，而且全程幫你喊罷免黃捷」，並且還留言「請問你們有指定衣服顏色嗎？有些活動會指定顏色或避免某些顏色，沒有的話我明天到場就隨便穿囉」。一來一往的回應，也讓網友在底下紛紛留言「說到做到喔！版主記得錄影」

▲四叉貓於罷捷粉絲團留言 。（圖／翻攝罷免黃捷-鳳山清捷行動本部臉書）

雖然無法確定四叉貓是否真的會出席，但徐尚賢說：「來者是客，如果他願意來，我們竭誠歡迎他，但希望他信守承諾幫我們喊罷免黃捷，只要他來一定會讓他上戰車跟大家講話」，他說不管對方帶什麼態度和想法前來，罷捷總部都會把他當客人對待，但希望能互相尊重。

罷免黃捷第二階段將於9月24日正式啟動，下午3點半將於總部舉辦誓師大會，並且搬出第一階段曾填寫過的三萬份連署書，宣示已經掌握有3萬份民意，緊接著將發動車隊遊行，預計共50台機車陪同，每一台都會插上罷捷旗幟，繞行鳳山地區共27公里，約3小時。