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獨／罷黃捷3萬民意曝光！鳳山清捷隊：二階將啟動我們不是塑膠

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▲罷捷團體「鳳山清捷隊」 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲罷捷團體「鳳山清捷隊」總部      。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免高雄市議員黃捷行動第一階段日前已經宣布通過，鳳山清「捷」隊也宣布即將邁入第二階段，且已經選定日期就是為9月25日正式啟動，他們也相當有信心，因為清捷隊表示，第一階段已經累計有3萬份的提議連署書，表示掌握有3萬份民意，接著將規劃走遍鳳山區76個里，希望第二階段能收集到4萬份連署書。

▲罷捷團體「鳳山清捷隊」 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲「鳳山清捷隊」整理第一階段提議連署書，份數已達3萬份以上。（圖／記者洪靖宜攝）

罷免黃捷團體鳳山清「捷」隊向《ETtoday新聞雲》獨家透露，罷捷第二階段將確定於9月25日正式啟動，發言人徐尚賢表示，目前第一階段提議連署書已經累積達3萬份，表示掌握到3萬人的民意，收到第二階段正式表格後，就會請大家回來簽署，所謂「沒有三兩三，怎敢上梁山」，鳳山清捷隊表示，三萬份連署書扎扎實實、明明白白，如同座山一般屹立不搖的民意就是支持鳳山清捷隊最大的動力。

▲罷捷團體「鳳山清捷隊」 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲「鳳山清捷隊」將連署書分成各里裝箱，朝第二階段邁進。（圖／記者洪靖宜攝）

鳳山清「捷」隊將於第二階段啟動當天於罷捷總部前舉辦誓師大會，並且發動車隊遊行，接著還要走遍鳳山76個里，一里一里地毯式擺攤，提供鳳山人簽署第二階段的連署書，清捷隊認為，鳳山人配合度高，且相當支持罷免活動，因此對於二階份數累積相當有信心。

發言人徐尚賢表示，罷捷第二階段門檻為2萬8783份，但預計希望能收集到4萬份以上。他表示：「既然黃捷對鳳山無心又無情，身為鳳山人的我們不是塑膠做的，我們要勇敢站起來表達憤怒，踴躍站出來進行連署，千萬不要再忍氣吞聲，絕對不要再裝聾作啞，因為我們不是塑膠更不是傻子，我們是國家的主子。」

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