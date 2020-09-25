民進黨台南市黨部聯手玉皇玉聖宮燭善善心會　關懷獨老護柚送愛

▲民進黨台南市黨部，聯手玉皇玉聖宮燭善善心會，送柚關懷獨居老人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節前夕民進黨台南市黨部，與台南市玉皇玉聖宮燭善善心會聯合送愛心，將麻豆在地農產柚送至獨居老人、身心障礙者等弱勢家庭手中，希望各個角落都能感受到社會給予的溫暖，度過溫馨的中秋節。

護柚送愛關懷老人活動於25日下午2時在台南市玉皇玉聖宮舉行，民進黨部主任委員潘新傳、評召邱志初，玉皇玉聖宮管理委員會主任委員張華隆、常務委員潘星樺、委員李和穌、燭善善心會理事長高永清、總幹事黃文洲、執行長林進福皆出席與會，眾人要將社會愛心一一送到獨居老人、身心障礙者等弱勢家庭手中，發揚燭善會布施精神。

民進黨部潘新傳主委表示，今年民進黨部特別媒介麻豆在地柚農，將柚子捐贈給「燭善善心會」，潘新傳表示，燭善會長期關懷弱勢團體不遺餘力，其精神令人感佩，這次黨部聯手參加，為公益盡一份力量，民進黨部未來也將結合各界力量，致力推廣社會公益，透過這次活動希望在佳節之際，不但能夠關懷獨居老人、身心障礙者等弱勢家庭，也協助推銷麻豆在地農產品，讓台南更加充滿溫暖和愛。

燭善善心會高永清理事長表示，燭善會一直秉持「無為布德，無相施恩；無為福世，無相利他」之傳弘報恩的行善正念，發揮「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，長期致力於推動「假日送餐愛不停」服務，讓獨居老人、身心障礙者等弱勢家庭免於飢餓之苦，並提供弱勢家庭急難救助，發揮大愛精神，發揚福世利人之理念，經由奉獻佈施可看到社會萬象，更加懂得珍惜生命與付出的快樂。

玉皇玉聖宮主委張華隆表示，非常感謝民進黨部潘新傳主委的媒合，結合黨部和在地農人、以及燭善會的力量，送柚子關懷獨居老人、身心障礙者等弱勢家庭，擴大善的力量，將讓社會更多人感受到溫暖和關懷，促進祥和社會。

民進黨部執行長蔡麗青表示，市黨部在潘新傳主委的指揮下，投入公益活動不遺餘力，這次中秋佳節也媒合許多社會資源幫助各公益團體義賣活動，此次又配合燭善會的義舉關懷獨居老人、身心障礙者等弱勢家庭，讓這個中秋節過得更有意義，未來台南市黨部也會繼續結合各界資源為社會盡一份力，燭善善心會表示將在本週日前將柚子一一送到獨居老人、身心障礙者等弱勢家庭手中，希望大家都能過個有愛的中秋佳節，也藉由這樣小小的愛心，希望能夠拋磚引玉，讓愛照亮每個社會角落。

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