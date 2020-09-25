吳釗燮稱台灣不尋求美國正式建交　孫大千批民進黨：懦弱、虛偽！

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

外交部長吳釗燮日前接受美國「全國公共電台」（NPR）專訪時表示，台灣目前暫不尋求與美國建立正式外交關係。對此，國民黨前立委孫大千抨擊，讓台灣人民再一次的見識到民進黨的懦弱和虛偽。

孫大千25日於臉書發文表示，民進黨不是一再對全民洗腦，強調此時此刻是台美關係百年難得一見的機遇嗎？為什麼不敢推動和美國建立全面外交關係呢？難道是害怕了中國大陸嗎？

孫大千批評，民進黨不是一再對全民宣傳，暗示如果中國大陸對台灣使用武力，美國絕對不會坐視不管，肯定會介入台海衝突嗎？為什麼現在面對美國時，又表示「台灣不會依靠美國干預」，不需要美國介入呢？是不是打從一開始，就知道美國根本不會伸出援手？

孫大千也說，民進黨不是一再對全民解釋，開放美牛美豬進口是為了加速簽訂台美自由貿易協定嗎？為什麼在面對美國媒體時，又不敢公開呼籲美方盡快就簽訂BTA展開談判和對話呢？

吳釗燮於20日接受專訪，針對台美關係，他指出，「我們目前不尋求與美國建立全面外交關係」，我們有很多空間來探索如何加強台灣與美國之間的關係，台灣也一直主張和美國應進一步加強經濟關係、貿易關係、政治關係，甚至安全關係。