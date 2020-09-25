　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮稱台灣不尋求美國正式建交　孫大千批民進黨：懦弱、虛偽！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台,外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

外交部長吳釗燮日前接受美國「全國公共電台」（NPR）專訪時表示，台灣目前暫不尋求與美國建立正式外交關係。對此，國民黨前立委孫大千抨擊，讓台灣人民再一次的見識到民進黨的懦弱和虛偽。

孫大千25日於臉書發文表示，民進黨不是一再對全民洗腦，強調此時此刻是台美關係百年難得一見的機遇嗎？為什麼不敢推動和美國建立全面外交關係呢？難道是害怕了中國大陸嗎？

孫大千批評，民進黨不是一再對全民宣傳，暗示如果中國大陸對台灣使用武力，美國絕對不會坐視不管，肯定會介入台海衝突嗎？為什麼現在面對美國時，又表示「台灣不會依靠美國干預」，不需要美國介入呢？是不是打從一開始，就知道美國根本不會伸出援手？

孫大千也說，民進黨不是一再對全民解釋，開放美牛美豬進口是為了加速簽訂台美自由貿易協定嗎？為什麼在面對美國媒體時，又不敢公開呼籲美方盡快就簽訂BTA展開談判和對話呢？

吳釗燮於20日接受專訪，針對台美關係，他指出，「我們目前不尋求與美國建立全面外交關係」，我們有很多空間來探索如何加強台灣與美國之間的關係，台灣也一直主張和美國應進一步加強經濟關係、貿易關係、政治關係，甚至安全關係。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
小鬼黃鴻升傳今火化！家人陪走最後一段路　時間曝光
坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「瘦一圈憔悴面容曝光」
海裕芬夢到小鬼：謝謝你想盡辦法來！畫最後一次相遇「只留眼睛」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統府前光雕展揭國慶序幕　凱道9月25日起分階段交管

蔡正元爆「馬英九準備選黨主席」　韓國瑜還在思考

快訊／美豬美牛9項行政命令闖關「改審查」　立院朝野大戰聯席會

民進黨立院黨團幹部全到位！莊瑞雄接掌書記長　鄭運鵬續任幹事長

國民黨民調／政黨支持度3個月內追上民進黨　差距僅剩6%

吳釗燮稱台灣不尋求美國正式建交　孫大千批民進黨：懦弱、虛偽！

台美關係最佳？　吳釗燮：台灣暫不尋求與美國建立正式外交關係

美豬行政命令擬備查改審查　陳時中：多一點討論也很好

吳釗燮稱不尋求與美建交　蘇貞昌：有一天目標會達到

解放軍發射10彈道飛彈　蘇貞昌：浪費人民血汗錢

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

總統府前光雕展揭國慶序幕　凱道9月25日起分階段交管

蔡正元爆「馬英九準備選黨主席」　韓國瑜還在思考

快訊／美豬美牛9項行政命令闖關「改審查」　立院朝野大戰聯席會

民進黨立院黨團幹部全到位！莊瑞雄接掌書記長　鄭運鵬續任幹事長

國民黨民調／政黨支持度3個月內追上民進黨　差距僅剩6%

吳釗燮稱台灣不尋求美國正式建交　孫大千批民進黨：懦弱、虛偽！

台美關係最佳？　吳釗燮：台灣暫不尋求與美國建立正式外交關係

美豬行政命令擬備查改審查　陳時中：多一點討論也很好

吳釗燮稱不尋求與美建交　蘇貞昌：有一天目標會達到

解放軍發射10彈道飛彈　蘇貞昌：浪費人民血汗錢

2工人「裝卸進口冷凍海鮮」染疫！　冷鏈樣本51份檢出陽性

總統府前光雕展揭國慶序幕　凱道9月25日起分階段交管

鮮肉主廚上菜！黃雋智劉修甫熱唱太抓耳　《我的婆婆》鷗貴CP發糖首秀駕到！

一咬酥脆Q彈！油條裡包著AA級大花枝　澎湖超人氣功夫菜在家就能吃

快訊／施工挖斷瓦斯管線！高雄大寮飄異味　挖破點距中油管線100公尺

影／林子偉投手初體驗　僅差一壘手完成「守備大滿貫」

住忠孝東路216巷享肉品買2送1　台北東區新開火鍋店還可畫枯山水

她忍5年了！老公衛生差…每次做完「發炎流血」　法院判准離婚

想要180公分高！22歲男斷骨做增高手術失敗　醫：終身殘疾

奴才出門3天才回來！　兔寶「急塞媽懷裡」抱怨：怎麼去這麼久

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

快訊／國防部證實今1架運8反潛機擾台！　9天累計46架次共機

富士電視台歡迎「台灣駐日大使」謝長廷參訪　網友讚：正名了

三仙台飛彈試射「白光沖天」！6秒畫面曝光

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

罷捷二階啟動現身？四叉貓：全程幫喊罷免黃捷

陳其邁上任滿月！李眉蓁吳益政說這點「不及格」

退將指出海軍缺失　「蔡英文真是厲害」

兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」　國防部澄清了！

蕭美琴推特自介改「駐美大使」　專家：美國可能已跟蔡英文談建交

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

將缺席台南聚會！韓國瑜曝近期計畫　網喊：挺你的心堅定不移

海峽論壇影片挨轟　陳玉珍談心聲

吳釗燮「不尋求與美建交」　江啟臣酸爆

北市鬧鐘不一樣　蔡英文：還有3次

更多熱門

相關新聞

變種病毒傳染力增　戴口罩勤洗手也難擋

變種病毒傳染力增　戴口罩勤洗手也難擋

隨著新冠病毒在美國快速傳播，病毒已經開始變種。最新研究顯示，變種後的新冠病毒更具傳染性，這可能是病毒為了戰勝口罩和其他社交隔離措施而進化的結果。

吳釗燮：台灣暫不尋求與美國建立正式外交關係

吳釗燮：台灣暫不尋求與美國建立正式外交關係

專家：美航母無法靠近中國大陸　戰場就在台灣！

專家：美航母無法靠近中國大陸　戰場就在台灣！

教徒宰活雞贖罪　動保團體抗議

教徒宰活雞贖罪　動保團體抗議

蕭美琴推特自介改「駐美大使」　專家：美國可能已跟蔡英文談建交

蕭美琴推特自介改「駐美大使」　專家：美國可能已跟蔡英文談建交

關鍵字：

民進黨孫大千美國

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

豆花妹床戰唐禹哲！下身姿勢挑戰尺度

郭碧婷快生了！向太趕來台灣「豪宅隔離生活曝光」

Sandy開玩笑「嫁掉包500萬紅包給我」！

成千上萬紅火蟻抱團成「活地毯」　瘋狂蠕動一碰喪命！

萌犬2年暴長！卡位自拍塞爆鏡頭

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

即／台中爸媽「帶著9歲兒子輕生」

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面