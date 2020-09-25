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【黃寶慧】慧眼看天下／美選「十月驚奇」和大陸全面開戰！？川普聯合國大大會開摃習近平 到底誰的拳頭比較大！？

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我們想讓你知道…美國「太平洋捍衛者2020」聯合演習，針對中國大陸以「跳島」方式作戰！今年美選的「十月驚奇」真的是中美開戰！？《慧眼看天下》第115集，邀請到政大外交系副教授 吳崇涵和《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文，與主持人黃寶慧一起深度分析美中關係最新發展與情勢。



新聞節目中心／綜合報導

美中對抗火藥味越來越濃！川普尋求連任大打「抗中牌」吸票，對中國大陸盡出狠招。繼強逼抖音「賣身」後，更宣布要封微信，引發在美華人恐慌。雖然這項禁令隨後遭美國加州舊金山法院宣布違憲，但川普手段似乎還沒用盡！在聯合國75周年的大會上，他和大陸國家主席習近平隔空交火，川普重提疫情起源國和「中國病毒」，呼籲聯合國追究大陸造成全球疫情擴散的責任。大陸國家主席習近平則回嗆，中國大陸無意和任何國家冷戰或是熱戰，而國際秩序並非誰拳頭大說了算，要聯合國主持公道！在南海和台海，美中雙方也動作頻頻！據華盛頓郵報報導，美國國務卿龐培歐近日就針對解放軍機頻繁越過海峽中線和在南海發射導彈的行為進行強力抨擊。他轉述美國總統川普的話表示「夠了，美國不會再讓這種事情發生」。而根據《富比士》近日的報導，美國9月中旬的「太平洋捍衛者2020」聯合演習，以「跳島」戰略方式進行作戰，就是針對中國大陸！難道今年美選的「十月驚奇」真的是中美開戰！？《慧眼看天下》第115集，邀請到政大外交系副教授 吳崇涵和《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文，與主持人黃寶慧一起深度分析美中關係最新發展與情勢。

▲▼川普在內華達州不顧集會禁令，仍舉行超過千人的造勢活動。（圖／路透）

▲川普在內華達州不顧集會禁令，仍舉行超過千人的造勢活動。（圖／路透）

川習聯合國口水戰 再嗆「中國病毒」「非拳頭大說了算」

美國國務卿龐培歐23號造訪6大關鍵搖擺州之一的威斯康辛州，提醒官員注意中國大陸的間諜活動，並呼籲地方政府加強和台灣往來。在這之前，美中兩國元首就在聯合國成立75周年的大會上，透過預錄的演說隔空交鋒，聯合國大會儼然成為美中較勁的另一個戰場。而隨著美國總統大選倒數38天，民調顯示川普仍然落後拜登幾個百分點，在搖擺州兩人的差距不大，川普為了搶攻農民選票，宣布加碼140億美元補助要給受到疫情影響的農牧業者。兩人的第1場公開辯論會29號將在俄亥俄州舉行，而大法官金斯伯格離世，讓川普有機會打出提名新任大法官的政治牌，或許可以幫助他衝刺選情、趁勝追擊。

▼川普總統12日在內華達州明登市（Minden）的一場造勢活動上發表談話。（圖／路透）

▲▼川普總統12日在內華達州明登市（Minden）的一場造勢活動上發表談話。（圖／路透）

曼谷爆發6年來最大學運 泰國花木蘭挑戰王室：沒人生來就高貴

泰國正爆發6年來最大規模的示威抗議，從今年7月就開始延燒至今，有上萬名學生走上街頭，高呼要帕拉育軍政府下台，並要求改革修憲、停止逮捕批評政府的異議人士。泰國法政大學的學生們更不畏嚴厲的冒犯君主罪，冒著可能被關長達15年的風險，大膽提出10點宣言，要求泰國王室進行改革，並停止干政，實施真正的君主立憲制。其中一名女學生，帕努沙雅，還因為在學運場合公開朗讀10點宣言，被視為泰國學運的精神領袖之一，同時還被眾多示威者封為"泰版花木蘭"。帕努沙雅在台上公開挑戰泰國王室權威，表示所有人的血都是紅色的，沒有人生來就比別人高貴。此話一出，不只引發泰國社會熱議，也讓她的人身安全受到不小威脅。

▼泰國19日迎來4年來的最大學運。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼泰國19日迎來4年來的最大學運。（圖／達志影像／美聯社）

四面楚歌心理戰!?解放軍狂放印度歌　宣傳無人機外送 諷印吃得寒酸!?

中國大陸和印度因為邊境問題，21號舉行了第六次的軍長級會談。雙方達成共識不再往一線增加兵力，也不會單方面改變現狀。但檯面上話說得漂亮，私底下雙方還是小動作不斷。最近大陸解放軍就被發現大玩心理戰術，不只在邊境設置了大量的喇叭播放印度傳統歌曲，要給印軍四面楚歌的感覺。甚至祭出美食戰，高調宣傳解放軍利用無人機的配送技術，餐餐都能吃上熱騰騰的飯菜，諷刺印軍伙食很寒酸，果然一下子激起印度網友的怒火。有印度民眾在推特上PO出一段解放軍痛哭的畫面，雖然被大陸網友踢爆，影片中根本不是解放軍邊境一線部隊，但影片還是迅速破24萬次觀看，引發熱議。

▼解放軍西部戰區高原演練。（圖／翻攝中新社）

▲▼解放軍西部戰區高原演練,印度,中印,西藏軍區。（圖／翻攝中新社）

 ▼完整節目內容，將會於9月26日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。

慧眼看天下第115集宣傳稿顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：美駐華大使突離任未知會北京 川普發動十月驚奇!? 美次卿訪台解放軍再軍演! 華府軍售台七軍武 豪豬戰略要陸吞不下去!? 強國領袖信心習近平贏川普

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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關鍵字：

黃寶慧慧眼看天下吳崇涵鄭繼文

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