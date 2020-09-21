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【黃寶慧】慧眼看天下／「習老友」為幫川普助選閃電離職！？嚴震生：階段性任務完成，改投選戰助川普拿搖擺州

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新聞節目中心／綜合報導

美中在七月底互關總領事館事件後，美國國務卿龐培歐14號清晨突然在推特上發文，感謝美國駐北京大使布蘭斯塔德過去3年多對美中關係做出貢獻，美國駐中國大使館微博也公布他即將在十月初離任的聲明，只是突然提前離任卻沒有事先中國大陸，將由副手傅德恩出任駐中國臨時代辦。關於他的閃電離職的原因沒有確切說明，或許和曾經投書中國大陸官媒《人民日報》指責中國政府剝削美國的開放態度卻遭拒絕刊登有關，也有說法指出他要回到曾任州長的愛荷華州替川普助選。政治大學國關中心研究員嚴震生在《慧眼看天下》節目中表示，布蘭斯塔德的投書批判大陸的民主人權遭《人民日報》拒絕刊登，有可能是他閃電離職的理由，不過離任要回美國替川普助選也不是空穴來風，因為布蘭斯塔德曾擔任愛荷華州州長，在2016年助選川普在愛荷華州拿下高票有功。這一次愛荷華州選情告急，因此布氏回國助選川普也是不無可能。

另外布蘭斯塔德有「習近平老友」的稱號，中國大陸主席習近平曾經分別以的河北省縣委書記和大陸國家副主席的身分訪問美國，兩次都是由當時擔任愛荷華州州長的布蘭斯塔德接待，他在擔任駐華大使期間，也讓川普成了中共十九大後第一個訪問北京的外國元首。嚴震生在節目中說，愛荷華州是美國農業大州之一，安排布蘭斯塔德派駐北京，除了對川普和習近平都很有面子之外，也有助於美國積極想和中國大陸談成的農產品收購。過去三年間，布蘭斯塔德很圓滿地完成了他的任務，只是以目前美中對抗的局勢來看，不再只是靠農產品買賣就能解決，還牽涉到科技戰、軍備戰等等，既然階段性的任務已經達成，布蘭斯塔德也不需要繼續留在北京。

也有分析指出，美國的動作是另類的「召回」大使，完全沒有知會當事國，變相把美中的外交關係降級到「代辦級」，而距離美國大選只剩下40多天，這是不是川普為選戰的十月驚奇揭開序幕?還是為美中斷交鋪路? 軍情與航空網站主編施孝瑋在節目中提到，布蘭斯塔德這次離任的作法並不符合外交禮節，但是川普近年來在國際上也做出許多單邊主義的動作，並不在乎後果或是鄉對方的感受。大使的任命是非常正式的，派駐大使需要兩國都同意，要是大使離任按慣例也會給出雙方都接受的理由，現在在美駐京大使離任後，美國將會有長達4個月的時間沒有派駐北京大使，在國際上確實不尋常，後續雙方還會有甚麼外交上的動作也有待觀察。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

美駐華大使突離任未知會北京 川普發動十月驚奇!? 美次卿訪台解放軍再軍演! 華府軍售台七軍武 豪豬戰略要陸吞不下去!? 強國領袖信心習近平贏川普

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《ETtoday新聞雲》

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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