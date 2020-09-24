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網紅「珮珮兒」盜用閨蜜身分證...被起底偽娘　認錯獲緩刑

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▲桃園地院蔡姓男法官日前遭曾姓女法官控告妨害秘密，地院29日將全案送交法官評鑑委員會。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲網紅「珮珮兒」對外強調自己是女生絕非偽娘，但被查出盜用閨蜜身分證且是男兒身，一審依侵佔與偽造文書判處緩刑2年與3千元罰金。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

網紅「珮珮兒」常在臉書張貼火辣身材與直播艷舞，對外以辣妹形象引起粉絲追逐，但2017年被爆料盜用閨蜜身分證，才被起底竟是周姓大男生，桃檢查出「珮珮兒」確實是男生，依偽造文書等罪嫌起訴；桃園地院法官審酌周男事後已與閨蜜和解，犯後坦承犯行，態度也尚可，依偽造文書與侵占罪分別判處罰金3千元與有期徒刑2月，緩刑2年，本案還可上訴。

檢警調查，24歲的「珮珮兒」本名是周世洋，但2016年起對外以女性自居，為避免外界得知其真實生理性別，他在2017年11月拾獲廖姓閨蜜身分證後侵占為己有，甚至對外公開自己是女性，甚至還接受某電視台採訪，當時即冒用廖姓閨蜜身分，採訪結束後在收據暨同意書上偽簽廖女名義，填寫對方身分證字號還收受850元之報酬，事後被閨蜜查出盜用其身份後，當場打電話與周對質，並報警提告。

桃檢偵訊時，「珮珮兒」坦承侵占廖女的身分證等犯行，已將拾獲的身分證還給廖女，另有某電視台寄送信封、收據與同意書等證據佐證，檢方依侵占遺失物與偽造文書等罪嫌提起公訴。

桃園地院審酌周男拾得他人身分證未歸還，反而冒用對方名義簽署，考量其犯後坦承犯行，並與告訴人達成調解，犯後態度尚可亦無前科等，依侵占遺失物罪、偽造文書罪，分別判處罰金3千元、有期徒刑2月，緩刑2年，本案還可上訴。

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