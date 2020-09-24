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搭霸王車還打爆運將眼球害失明　重判醉煞囚5年10月再賠407萬元

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▲桃園市林姓男子前年8月酒後搭乘小黃，藉故找邱姓司機麻煩，還以手機痛毆其右眼導致破裂幾近全盲。（資料照／翻攝臉書《自黑色豪門企業》粉絲專業）

▲桃園市林姓男子前年8月酒後搭乘小黃，藉故找邱姓司機麻煩，還以手機痛毆其右眼導致眼球破裂幾近全盲。（資料照／翻攝自臉書《黑色豪門企業》粉絲專頁）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子前年9月酒後搭乘小黃，上車後藉故找邱姓運將麻煩，還以手機痛毆其右眼，導致玻璃球體破裂血流不止，經手術救治後右眼視力僅剩0.01幾近失明，林男刑事被地院依重傷害罪判處5年10月有期徒刑，邱附帶民事求償1千2百餘萬元，法院判處林應賠償407萬餘元，本案可上訴。

桃檢起訴書指出，37歲的林姓男子在2018年8月16日晚上10時許搭乘小黃，上車後，自認被邱姓駕駛催促致使心生不滿，突然身體向靠還撂話說「大樹林囝仔」，突然以手機尖銳處朝邱的右眼猛砸，導致邱眼睛玻璃球體破裂害，鮮血直流，邱擔心再被毆打，忍著劇痛載林至指定地點，林爆打邱姓司機後還嗆聲「我要打你可以嗎、我真的是大樹林囝仔啦，你報警啊、我們去派出所報案」，下車時，連185元車資都沒付就揚長而去。

邱姓司機事後趕緊就醫，經林口長庚醫院救治，右眼視網膜剝離、眼球破裂，視力僅剩0.01，已無法矯正與恢復，右眼幾近全盲，林男犯案過程都被小黃行車紀錄器錄下，事後影片曝光，引發社會嘩然，林住處還遭潑漆、砸雞蛋，林男在臉書自拍影片4度鞠躬道歉，坦承「會面對法律責任、醫療賠償」。

桃園地方法院開庭時，林坦承犯行，並承諾願意拿出30萬元分期賠償，並對自己犯行感到後悔，地院刑事部分，審酌林雖坦承犯行，但卻沒有與邱達成和解，審結依重傷害、恐嚇得利等罪，判處5年6月、7月有期徒刑，合併執行5年10月有期徒刑。

受害的邱姓司機痛斥林讓自己人生變黑白，提出附帶民事賠償包括醫療費用、損失之計程車資、不能工作之工作損失、精神撫慰金與喪失勞動力等總計1千2百14萬餘元損害賠償；林男在辯論終結時未出庭，之前出庭曾說沒有攻擊邱的眼睛，只打到其顴骨，自己言語上比較激動，也認為對方求償金額過高。

法官考量邱為家庭經濟支柱，精神撫慰金以150萬元適當，總計判處林男應賠償邱共計407萬餘元，本案還可上訴。

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