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7歲童被疑說謊...關陽台禁食舉椅半蹲毒打　冷血父母下場曝

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▲桃園市吳姓男子與莊姓女子去年1月登記結婚後，2人懷疑7歲童說謊，竟持愛心小手毆打、罰站整晚與不准吃東西，被社工發現後報警。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市吳男與莊女去年1月登記結婚後，2人懷疑7歲童說謊，竟持愛心小手毆打、罰站整晚與不准吃東西，被社工發現後報警。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

已育有4個小孩的莊姓女子與吳姓男子同居，前年5月在租屋處懷疑當時7歲的兒子說謊，莊女持愛心小手毆打導致背部等處多處瘀傷，莊女與吳男後來以未照顧好弟弟為由，分持愛心小手聯手毆打男童成傷，關陽台罰站整晚不准進食，隔天還命其手持塑膠椅半蹲至晚上，社工發現男童遍體傷痕通報市府社會局與警方，將男童緊急安置；桃檢24日偵結將莊女與吳男依家暴傷害罪嫌起訴，並以兒童及少年福利與權益法建請法院加重其刑。

檢警調查，莊姓女子之前有一段婚姻，與前夫育有4名小孩，離異後與吳姓男子交往同居，2018年5月2日，莊女在位於大溪區租屋處，因懷疑當時7歲的男童說謊，持愛心小手毆打，導致背部、雙手與雙腿瘀青紅腫，同月26日，莊女與吳男以男童沒有好好照顧弟弟為由，分持愛心小手聯手毆打，導致其全身多處擦傷與瘀青。

莊女與吳男毆打男童後還將命其在陽台罰站至隔日中午，男童進入屋內又命其手舉3個塑膠椅半蹲體罰1整天，直至隔天晚上才讓其放下塑膠椅，期間均為讓男童進食，案經社工察覺男童全身多處陳舊性傷痕，趕緊通報市府社會局與警方處置，並將男童送醫檢查，開立診斷證明書，市府社會局與警方將男童列入高風險家庭，並緊急將男童安置，莊女與吳男則被市府函送偵辦。

莊女與吳男偵訊時避重就輕規避，否認有虐待男童情事，警方則提供男童就醫之驗傷診斷證明書與傷勢照片佐證，男童姊姊也作證弟弟確實曾遭媽媽與吳男毆打等情事；檢方認為，莊女與吳男犯行明確，偵結依家暴傷害罪嫌提請公訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益法加重其刑。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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