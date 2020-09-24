美國外科權威女醫戀上竹科男　「愛的禮物」待解鎖…他：老梗

▲賴姓工程師在網路結識女網友，被告知要匯款才能讓包裹順利寄達。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名退休竹科賴姓工程師因結識「美國女網友」，對方寄包裹給他卻遭印尼海關扣下，須匯款1500美金(相當於4.5萬台幣)至指定帳戶後才能解鎖，警方到場了解後隨即告知，這是詐騙集團的」老梗」，也同時呼籲民眾，網路交友在尚未確認對方的真實身分之前，千萬不要透露個資、存款、財產，只要以各種理由要求匯款，必定是詐騙伎倆。

▲賴男是竹科退休工程師，他出示女網友的資料給警方，警方也快速辨識這是常見的詐騙伎倆。



竹北分局三民派出所22日上午接獲一起詐騙通報，鄭延超、江宏基2名警方到場了解，賴男原為竹科退休工程師，8月初他在臉書認識一名自稱美國籍外科權威的女醫師，雙方相談甚歡，對方告訴他，寄了一個「愛的包裹」到台灣給他，表達愛慕之情，但因積欠關稅導致包裹卡在印尼海關，請賴男協助匯款1500美元至指定國外帳戶後，禮物能順利送達。

警方一聽立刻知道這是詐騙集團慣用手法，向賴男宣導反詐騙資訊，提醒他勿輕易相信，賴男也相信警方經驗，決定取消匯款。

▲▼網友自稱是美國外科權威女醫師，因愛慕賴男，所以寄了禮物給他。

竹北分局呼籲，交友是件好事，但網路交友在尚未確認對方的真實身分之前，千萬不要透露個資、存款、財產，只要以各種理由要求匯款，必定是詐騙伎倆，請民眾加強防範，避免落入陷阱，人財兩失。

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