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電動滑板車、賽格威、獨輪「上路」小心　北市納管違者最高罰3600

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▲▼電動滑板車。（圖／記者蔡文鈴攝）

▲電動滑板車。（圖／記者蔡文鈴攝）

記者蔡文鈴／台北報導

「個人行動運具」在路上越來越常見，但愛用者今後可能要小心觸法噴鈔票！立法院今年通過修正草案，將賽格威、電動獨輪車、電動滑板車或電動雙輪車納入「慢車種類」，台北市交通局已決定依交通部「原則禁止，例外開放」原則納管個人行動運具不得在道路上行駛或使用，違者依法最高可罰3600元。

立法院交委會今年5月21日一讀通過道路交通管理處罰條例第69條修正條文草案，將「個人行動運具」納入慢車種類（其他慢車）包括賽格威、電動獨輪車、電動滑板車或電動雙輪車等。

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台北市交通局指出，目前按道路交通安全規則第83條之3規定，非屬汽車及動力機械範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，不得於道路上行駛或使用，所以現行在道路範圍內行駛或使用電動獨輪車、電動滑板車或電動雙輪車等「個人行動運具」，已違反道路交通管理處罰條例第32條之1規定，違者將處行為人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用，請民眾特別留意勿以身試法。

交通局也表示，考量北市交通密集、混合車流過多，個人行動運具與其他機動車輛共用道路或車道時，各運具間速度差異大，車流動線混雜，且車道空間有限，基於維護個人行動運具使用者之安全，交將邀集相關單位檢討規範在特定場域作為例外開放之可行性。

Segway,賽格威,電動代步車（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

▲賽格威、電動代步車在國外曾掀起一陣旋風。（資料照／記者周宸亘攝）

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