吳沛憶批台北藝穗節「蘇格蘭中翻英成英格蘭」：相當失禮

▲台北市議員吳沛憶。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

2020台北國際藝穗節22日起舉辦至9月6日，不過台北市議員吳沛憶28日踢爆，有民眾發現藝穗節中英手冊中，有多處英文錯誤，不僅把「its」打成「it's」，還錯誤的把藝穗節起源地蘇格蘭愛丁堡，中翻英成在英格蘭，讓她直呼，「真是相當失禮」。

「北市文化局辦國際活動，卻英格蘭蘇格蘭傻傻分不清楚？」吳沛憶在臉書指出，台北藝穗節最近開幕，有民眾發現，設計精美的藝穗節中英手冊，卻有多處英文錯誤，例如把「its」打成「it's」就算了，但把英格蘭跟蘇格蘭弄錯就太誇張了。

吳沛憶表示，中文文字提到藝穗節源起於英國愛丁堡，但是英文卻翻成「Edinburgh, England」，「可是文哲，愛丁堡在蘇格蘭(Scotland)，不在英格蘭 (England)。England 也不能等同UK啊」，這個錯誤有多嚴重？你如果有在愛丁堡的朋友，你試看問他「你是英格蘭人嗎？」會得到什麼反應。

「

不是什麼地方的人都可以隨便一家親的。」吳沛憶表示，台灣首都的國際性藝術活動，不乏外國的表演者和觀眾，英文翻譯如果小錯誤無傷大雅，她覺得還情有可原，但是連基本的功課都沒有做，藝穗節的源起正是愛丁堡藝穗節，我們官方手冊竟然連人家的地理資訊都寫錯，真是相當失禮。

▼吳沛憶28日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／吳沛憶）